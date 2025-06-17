Чим підживити кабачки в червні, щоб віддячили смачним врожаєм

У червні кабачки активно ростуть і формують зав’язі, тому їм потрібно чимало поживних речовин. Це час, коли підживлення напряму впливає на майбутній урожай.

Розповімо про натуральні екологічні варіанти й про мінеральні добрива, якими можна підживити кабачки у червні.

Чим підживити кабачки у червні: екологічні добрива

Якщо ти хочеш вирощувати овочі без хімії, то використовуй добрива, якими годували городину ще бабусі-дідусі, і не пошкодуєш. Екологічні добрива — природне підживлення, яке не зашкодить ані рослині, ані тим, хто споживатиме плоди.

Спробуй у червні підгодувати кабачки настоєм кропиви. Для цього береш відро, кладеш туди піввідра подрібненої кропиви (молода найкраща), заливаєш водою і залишаєш бродити днів на 5-7.

Потім розводиш у пропорції приблизно 1 літр настою на 10 літрів води та поливаєш під корінь. Такий настій багатий на азот і допомагає кабачкам активно рости.

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Ще один варіант — деревний попіл. Його не обов’язково настоювати, просто розсипаєш невелику кількість під кущики або додаєш у воду для поливу (1 склянка на відро води). Попіл дає калій і фосфор — вони дуже важливі для гарного плодоношення.

А щоб кабачки не гірчили, спробуй підживити їх настоєм бананової шкірки — у ній багато калію. Просто нарізаєш кілька бананових шкірок, заливаєш літром води, настоюєш пару днів і поливаєш під кущ. Це дуже м’яке, але корисне добриво.

Чим підгодувати кабачки у червні: мінеральні добрива

Якщо ти не проти мінерального підживлення, у червні можна використати комплексне добриво типу нітроамофоски — у ньому є й азот, і фосфор, і калій, все збалансовано. Достатньо чайної ложки на відро води. Підгодовувати так можна так раз на два тижні.

Для стимуляції зав’язі добре підходить й суперфосфат або навіть простий сульфат калію — вони допомагають кабачкам утворювати більше плодів, і самі плоди будуть смачніші, щільніші, не порожнисті.

А якщо бачиш, що починають загнивати кінчики молодих кабачків — це означає, що бракує кальцію. У такому разі варто підживити рослини кальцієвою селітрою. Її розводять у воді (10-15 г на відро) і поливають або обприскують по листю. Можна зробити так один-два рази з інтервалом у тиждень. Головне – не надто часто, бо кальцію багато не треба, але й без нього — біда.

Проти гіркоти плодів у червні спробуй використати сульфат калію. Це калій у чистому вигляді, без хлору, який кабачки дуже не люблять. Його можна розчинити — десь одна столова ложка на відро води, і підживити за таким графіком: один раз на десять днів. Калій допомагає плодам бути солодкими, м’ясистими й не гіркими.

Загалом підживлювати кабачки у червні можна, поєднуючи мінералку та екологічні добрива. Наприклад, раз дати органіку (настій кропиви чи коров’яку), а через тиждень — щось з мінеральних. Головне — не перестаратися: краще трохи менше, але регулярно.

І ще пам’ятай правило: найкраще проводити підживлення після дощу або поливу, щоб не обпалити коріння, і бажано в хмарну погоду або ввечері, коли немає пекучого сонця.

Дізнайся також про інші корисні підживлення кабачків влітку — нашатирним спиртом, дріжджами, йодом тощо.

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