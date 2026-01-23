Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026: календарь благоприятных дней и полезные советы

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году? В Украине лучшим временем будет конец февраля — начало марта.

Почему именно так? Баклажан — теплолюбивое растение, а рассаде понадобится 6-8 недель, чтобы укрепиться и быть готовой к пересадке.

Если посеять раньше, растение вытянется, может быть слабым, а если позже — урожай также будет более поздним и нужно рассчитать время, чтобы овощи успели созреть.

Так что когда сеять баклажаны на рассаду 2026 в Украине — читай про благоприятные даты, а также полезные советы для выращивания крепкой рассады.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2026 году в Украине

Мы подготовили для тебя посевной календарь на 2026 год, и ты можешь брать полезную информацию оттуда — узнавать про плодородные фазы Луны и наиболее благоприятные для посадки дни, в том числе и для помидоров, перцев, баклажанов.

По данным посевного календаря, в 2026 году наиболее благоприятными днями, чтобы сеять баклажаны на рассаду, будут:

в феврале 2026 — 1, 11, 18, 19, 27, 28 число;

в марте 2026 — 10, 12, 17, 19, 26, 27 число;

в апреле 2026 (для тех, кто не успел посеять вовремя) — 8, 14, 15, 22, 23 число.

Как правильно подготовить семена к посадке: полезные советы

Опытные огородники делают так: примерно на 8-12 часов замачивают семена в теплой воде (температура 25–30°C). После этого их обязательно подсушивают, чтобы не слипались и не сгнило и легче было сеять. Такой способ ускорит прорастание рассады.

А еще семена баклажанов стоит дополнительно прогреть: после замачивания поставить на 2-3 дня в тепло (25–30°C), но не на прямое солнце. Это также поможет быстрее “разбудить” его.

Можно растения заранее закалить. Для этого за 5–7 дней до посева опытные садоводы ставят семена в холодильник на 12-24 часа, чтобы искусственно воспроизвести природное изменение температуры. Это улучшает устойчивость растения к болезням и стимулирует корни.

По желанию, можно после замачивания обработать семена стимуляторами роста (например, Эпином или Цирконом — по инструкции). Это даст более быстрые, крепкие всходы.

Как сеять баклажаны на рассаду 2026

Мы собрали для тебя несколько полезных рекомендаций опытных огородников.

Не сей растения вплотную: лучше дай им пространство и свет, иначе рассада вытянется.

Температура важнее всего: 25-28°C — идеально для прорастания баклажанов. Если тепла меньше — семена долго не взойдут, а слабые всходы часто гибнут.

Первые 7-10 дней рассаду не подкармливай — это может повредить корням.

Пересаживай только когда уже есть 2–3 настоящих листочка и стебли крепкие, а не похожие на ниточки.

А еще поинтересуйся, нужно ли пасынковать баклажаны: плюсы и минусы метода.

