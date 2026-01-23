Коли сіяти баклажани на розсаду в 2026 році: календар сприятливих днів і корисні поради

Коли сіяти баклажани на розсаду в 2026 році? В Україні найкращим часом буде кінець лютого — початок березня.

Чому саме так? Баклажан — теплолюбна рослина, а розсаді знадобиться 6-8 тижнів, щоб зміцнитися і бути готовою до пересадки.

Якщо посіяти раніше, рослина витягнеться, може бути слабкою, а якщо пізніше — врожай також буде більш пізнім і потрібно розрахувати час, щоб овочі встигнути дозріти.

Тож коли сіяти баклажани на розсаду 2026 в Україні — читай про сприятливі дати, а також корисні поради для вирощування міцної розсади.

Коли сіяти баклажани на розсаду в 2026 році в Україні

Ми підготували для тебе посівний календар на 2026 рік, і ти можеш брати корисну інформацію звідти — дізнаватися про родючі фази Місяця і найбільш сприятливі для посадки дні, в тому числі і для помідорів, перців, баклажанів.

За даними посівного календаря, у 2026 році найбільш сприятливими днями, щоб сіяти баклажани на розсаду, будуть:

у лютому 2026 — 1, 11, 18, 19, 27, 28 число;

у березні 2026 — 10, 12, 17, 19, 26, 27 число;

у квітні 2026 (для тих, хто не встиг посіяти вчасно) — 8, 14, 15, 22, 23 число.

Як правильно підготувати насіння до посадки: корисні поради

Досвідчені городники роблять так: приблизно на 8-12 годин замочують насіння в теплій воді (температура 25–30°C). Після цього його неодмінно підсушують, щоб не злипалося і не загнило і легше було сіяти. Такий спосіб прискорить проростання розсади.

А ще насіння баклажанів варто додатково прогріти: після замочування поставити на 2-3 дні в тепло (25–30°C), але не в пряме сонце. Це також допоможе швидше розбудити його.

Можна рослини завчасно загартувати. Для цього за 5–7 днів до висіву досвідчені садівники ставлять насіння в холодильник на 12-24 години, щоб штучно відтворити природну зміну температур. Це покращує стійкість рослини до хвороб і стимулює коріння.

За бажанням, можна після замочування обробити насіння стимуляторами росту (приміром, Епіном або Цирконом — за інструкцією. Це дасть швидші, міцніші сходи.

Як сіяти баклажани на розсаду 2026

Ми зібрали для тебе кілька корисних порад досвідчених городників.

Не сій рослини впритул: краще дай їм простір і світло, інакше розсада витягнеться.

Температура важливіша за все: 25-28°C — ідеально для проростання баклажанів. Якщо тепла менше — насіння довго не зійде, а слабкі сходи часто гинуть.

Перші 7-10 днів розсаду не підгодовуй — це може зашкодити корінню.

Пересаджуй тільки коли вже є 2–3 справжні листочки і стебла міцні, а не схожі на ниточки.

А ще поцікався, чи потрібно пасинкувати баклажани: плюси та мінуси методу.

