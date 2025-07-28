Посевной календарь на август 2025: лучшие дни для сбора урожая и повторной высадки овощей

Август — месяц, когда, кажется, есть шанс немного выдохнуть и начать собирать урожаи, но можно продолжить высадку культур второй волны! А еще многим культурам в это время понадобится подкормка, подвязывание и опрыскивание.

Лунный посевной календарь на август 2025 и лучшие советы по огороду и саду — найдешь в нашем материале.

Лунный посевной календарь на август 2025

Многие как опытных садоводов, так и новичков на огороде любят ориентироваться на лунный календарь. Почему-то фазы Луны имеют для них огромное влияние на работу в огороде. Каждый верит в лунный календарь по своим причинам.

Фазы Луны в августе 2025

10-22 — убывающая Луна;

убывающая Луна; 23 августа — новолуние;

новолуние; 1-8, 24-31 августа — растущая Луна;

растущая Луна; 9 августа — полнолуние;

Все работы на огороде лучше проводить в период растущей Луны. То есть основной пласт работ в саду и на огороде проведи с 1 по 9 августа и с 23 по 31 число.

Самыми удачными днями для работы в огороде будут следующие: 1-7 августа, 12, 16, 19-20, 25-29 августа.

Лучше не работать на огороде в следующие дни: 4 августа, 11, 13-15 августа, 21-24 августа. Далее расскажем о лучших датах для высадки культур в августе подробнее.

Посевной календарь на август — подробно

В период с 1 по 7 августа можно высаживать на огороде такие культуры: помидоры, огурцы, перец, зелень, кукуруза, горох, фасоль.

Успеют дать урожай до морозов также дайкон, редька, редис, капуста (кроме белокочанной), салаты, травы, горчица и фацелия.

Посадку репы, свеклы, моркови, лука и чеснока лучше отложить на вторую половину месяца, в период растущей Луны. Это с 24 августа.

Высадка зелени и трав может происходить в любые дни месяца, ведь они неприхотливы.

Заниматься бахчевыми культурами лучше в начале и конце августа 2025. Выбери для этого первые и последние числа месяца.

Время на плодовые деревья будет три раза в месяце — в начале, в середине, в конце. Примерно это 1-3, 23 и 27-30 августа. А на цветы можно уделить следующие даты: 2-7, 20, 27 и 30 августа. Подойдут хризантемы, ромашки, астры и маргаритки.

Лучше не сажать и не сеять ничего на огороде с 9 по 22 число. Это время можно уделить подвязке, прополке, поливу растений. Можно провести опрыскивание и последние подкормки.

Для сбора урожая лучшими будут такие даты по лунному календарю: 8-9, 17-20 и 29-31 августа. В августе не будут лишними высадка сидератов, фосфорные удобрения и обработка деревьев против вредителей.

В дни, которые неблагоприятны для работы на огороде, можно подготовить погреб, расчистить участок, подготовиться к консервации и заготовке фруктов и овощей.

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