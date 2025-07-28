Посевной календарь на август 2025: лучшие дни для сбора урожая и повторной высадки овощей

Фото Unsplash Август — месяц, когда, кажется, есть шанс немного выдохнуть и начать собирать урожаи, но можно продолжить высадку культур второй волны! А еще многим культурам в это время понадобится подкормка, подвязывание и опрыскивание. Лунный посевной календарь на август 2025 и лучшие советы по огороду и саду — найдешь в нашем материале. Лунный посевной календарь на август 2025 Многие как опытных садоводов, так и новичков на огороде любят ориентироваться на лунный календарь. Почему-то фазы Луны имеют для них огромное влияние на работу в огороде. Каждый верит в лунный календарь по своим причинам.Фазы Луны в августе 2025 10-22 — убывающая Луна; 23 августа — новолуние; 1-8, 24-31 августа — растущая Луна; 9 августа — полнолуние; Все работы на огороде лучше проводить в период растущей Луны. То есть основной пласт работ в саду и на огороде проведи с 1 по 9 августа и с 23 по 31 число. Самыми удачными днями для работы в огороде будут следующие: 1-7 августа, 12, 16, 19-20, 25-29 августа. Лучше не работать на огороде в следующие дни: 4 августа, 11, 13-15 августа, 21-24 августа. Далее расскажем о лучших датах для высадки культур в августе подробнее. Читать по теме Болезни огурцов по фото: как распознать, вылечить и не потерять урожай Как распознать болезни огурцов? Проще всего по фото повреждений листьев. Смотри фото и читай, как лечить — в материале Посевной календарь на август — подробно В период с 1 по 7 августа можно высаживать на огороде такие культуры: помидоры, огурцы, перец, зелень, кукуруза, горох, фасоль. Успеют дать урожай до морозов также дайкон, редька, редис, капуста (кроме белокочанной), салаты, травы, горчица и фацелия. Посадку репы, свеклы, моркови, лука и чеснока лучше отложить на вторую половину месяца, в период растущей Луны. Это с 24 августа. Высадка зелени и трав может происходить в любые дни месяца, ведь они неприхотливы. Заниматься бахчевыми культурами лучше в начале и конце августа 2025. Выбери для этого первые и последние числа месяца. Время на плодовые деревья будет три раза в месяце — в начале, в середине, в конце. Примерно это 1-3, 23 и 27-30 августа. А на цветы можно уделить следующие даты: 2-7, 20, 27 и 30 августа. Подойдут хризантемы, ромашки, астры и маргаритки. Лучше не сажать и не сеять ничего на огороде с 9 по 22 число. Это время можно уделить подвязке, прополке, поливу растений. Можно провести опрыскивание и последние подкормки. Для сбора урожая лучшими будут такие даты по лунному календарю: 8-9, 17-20 и 29-31 августа. В августе не будут лишними высадка сидератов, фосфорные удобрения и обработка деревьев против вредителей. В дни, которые неблагоприятны для работы на огороде, можно подготовить погреб, расчистить участок, подготовиться к консервации и заготовке фруктов и овощей. Одной из распространенных проблем у садоводов и огородников является вершинная гниль на помидорах. Мы рассказывали, откуда она берется и как спасти урожай. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Лунный календарь, сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter