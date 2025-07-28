Посівний календар на серпень 2025: найкращі дні для збору урожаю і повторної висадки овочів

Серпень — місяць, коли, здається, є шанс трохи видихнути і почати збирати врожаї, але можна продовжити висадку культур другої хвилі! А ще багатьом культурам у цей час знадобиться підживлення, підв’язування та обприскування.

Про місячний посівний календар на серпень 2025 і кращі поради з городу і саду — розповідаємо у матеріалі далі.

Місячний посівний календар на серпень 2025

Чимало як досвідчених садівників, так і новачків на городі люблять орієнтуватися на місячний календар. Чомусь фази Місяця мають для них величезний вплив на роботу на городі. Кожен вірить у місячний календар з власних причин.

Фази Місяця у серпні 2025

10-22 — спадний Місяць;

23 серпня — Молодик;

1-8, 24-31 серпня — Місяць, що зростає;

9 серпня — повня;

Усі роботи на городі найкраще проводити у період Місяця, що зростає. Тобто основний пласт робіт у саду та на городі проведи з 1 до 9 серпня, та з 23 до 31 числа.

Найвдалішими днями для роботи в городі будуть такі: 1-7 серпня, 12, 16, 19-20, 25-29 серпня.

Краще не поратися на городі у такі дні: 4 серпня, 11, 13-15 серпня, 21-24 серпня. Далі розповімо про кращі дати для висадки культур у серпні детальніше.

Посівний календар на серпень — детально

У період з 1 до 7 серпня можна висаджувати на городі такі культури: помідори, огірки, перець, зелень, кукурудза, горох, квасоля.

Встигнуть дати урожай до морозів також дайкон, редька, редис, капуста (крім білокачанної), салати, трави, гірчиця та фацелія.

Посадку ріпи, буряків, моркви, цибулі та часнику краще відкласти на другу половину серпня, у період Місяця, що зростає. Це з 24 серпня.

Висадка зелені та трав може відбуватися у будь-які дні місяця, адже вони невибагливі.

Займатися баштанними культурами краще на початку та наприкінці серпня 2025. Вибери для цього перші та останні числа місяця.

Час на плодові дерева буде тричі на місяць — на початку, в середині, наприкінці. Орієнтовно це 1-3, 23 та 27-30 серпня. А на квіти можна приділити такі дати: 2-7, 20, 27 та 30 серпня. Підійдуть хризантеми, ромашки, айстри та маргаритки.

Краще не садити та не сіяти нічого на городі з 9 по 22 число. Цей час можна приділити підв’язуванню, сапанню, поливу рослин. Можна провести обприскування та останні підживлення.

Для збору урожаю кращими будуть такі дати за місячним календарем: 8-9, 17-20 та 29-31 серпня. У серпні не будуть зайвими висадка сидератів, фосфорні добрива і обробка дерев проти шкідників.

У дні, які є несприятливими для роботи на городі, можна підготувати льох, розчистити ділянку, підготуватися до консервації та заготівлі фруктів та овочів.

Однією з поширених проблем у садівників та городників є вершинна гниль на помідорах. Ми розповідали, звідки вона береться і як врятувати урожай.

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