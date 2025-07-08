Можно ли сажать горох в июле и как сделать это правильно

Сажать горох в июле — это словно бросить вызов природе, ведь он, как известно, холодолюбивое растение. Но если знать правила июльской посадки, можно получить отличный урожай.

Советы, которые пригодятся — в материале.

Можно ли сажать горох в июле

Этот бобовый овощ действительно любит прохладу — лучше всего прорастает при +15…+20°C. Уже при +25°C ему некомфортно, а если жара затягивается, цвет может осыпаться, а стручки станут мельче.

Но как быть, если в июле после сбора раннего картофеля, лука или салата освобождается грядка? Все-таки можно посеять горох для второго урожая.

Лучше сажать горох в июле ближе ко второй половине месяца, когда ночи уже становятся немного свежее.

Как сажать горох в июле

Перед посадкой попробуй немного помочь семенам — замочи их на 8-12 часов в прохладной воде. Можно добавить немного меда или древесной золы — они будут работать и как стимуляторы роста, и как легкие антисептики. Семена набухнут и быстрее взойдут.

Грядку под посев лучше выбрать на хорошо освещенном месте, где раньше не росли другие бобовые. Перед посевом землю следует перекопать, внести немного перегноя или компоста, разрыхлить, полить лунки.

Также перед тем, как сажать горох, следует пропитать землю слабым раствором марганцовки — это обеззаразит почву, уничтожит возбудителей болезней.

Для июльского посева лучше выбрать ранние скороспелые сорта, успевающие созреть за 50-60 дней.

К примеру, сахарные сорта Альфа, Кингсайз, Нестор, Премиум и другие.

Ухаживать за горохом в июле придется так же, как весной. Одна разница: теперь жарче, земля быстрее пересыхает — значит, следует регулярно поливать.

И еще — в это время более активны вредители, и может потребоваться защита от тли или гороховой зерновки.

Урожай, если сажать горох в июле, может быть скромнее, зато семена будут очень сладкими и нежными — благодаря теплу.

Кстати, а если посеять поближе к сентябрю — можно вырастить его как сидерат.

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