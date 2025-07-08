Стиль жизни Садоводство и огород

Можно ли сажать горох в июле и как сделать это правильно

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июля 2025, 11:15
можно ли сажать горох в июле
Фото Pexels

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