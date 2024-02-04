Соседство овощей на огороде: какие “дружат” между собой, а какие — нет

Совсем скоро наступит время посевного сезона, а значит, следует обновить в памяти базовые правила для каждого агрария. Не все овощи могут находиться рядом на огороде, потому что это может угрожать их жизнедеятельности и развитию. Чтобы точно не потеряться, что и с чем можно сажать, Вікна напомнят про соседство овощей на огороде.

Соседство овощей на огороде: что сажать рядом с картофелем

Не советуем сажать рядом с картофелем помидоры, ведь колорадский жук, любящий картошку, так же неравнодушен к томатам. Вместо этого можешь посадить картофель с такими овощами:

фасоль;

капуста;

чеснок;

баклажаны;

лук;

горох;

редис.

Фасоль и горох обогащают землю азотом, а также отпугивают колорадского жука.

Сейчас также смотрят

Чтобы сохранить картофель от вредителей, можешь посадить рядом настурцию, бархатцы и календулу.

Какие овощи лучше сажать рядом с морковью

К моркови можешь подселить:

лук;

помидоры;

горох;

розмарин;

редис;

салат.

Избегай сажать рядом укроп.

Какие овощи стоит садить рядом с помидором

Уверенно можешь посадить вместе с помидорами на грядке этих соседей:

морковь;

сельдерей;

редис;

редька.

Также от помидорных вредителей хорошо спасет базилик. Не высаживай рядом картофель, фасоль и укроп.

Читать по теме Лунный посевной календарь 2024 года: когда сеять и сажать растения Рассказываем о благоприятных днях для посева в 2024 году.

Что стоит сажать рядом со свеклой

Этот овощ хорошо сочетается с:

фасолью;

капустой;

шпинатом;

картофелем;

огурцами;

чесноком;

морковью;

луком.

Свекла плохо “дружит” с кукурузой, поэтому старайся рассадить их как можно дальше друг от друга.

Что посадить с огурцами

Хорошо влияют на рост огурца следующие овощи:

капуста;

лук,

чеснок,

редис;

фасоль.

Укроп и ромашка лекарственная – еще одни замечательные “компаньоны” для огурцов.

Лучшие соседи по грядке для лука

Лук идеально “дружит” с морковью. Запах лука отгоняет морковную муху, а запах моркови — луковую.

Также можешь соединить лук с огурцом и свеклой, но избегай фасоль и горох.

Комбинированная посадка на огороде для капусты

Капуста в хороших отношениях с сельдереем и фасолью. Розмарин и мята отпугивают бабочек, которые откладывают на ее листьях яйца, а укроп хорошо справляется с гусеницами и тлей.

Комбинируй капусту с картофелем, огурцами и шпинатом. А вот петрушка — для нее плохой сосед, так что пересади эту зелень в другой угол огорода.

Сохраняй на будущее инструкцию как высаживать помидоры в открытую почву.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.