Соседство овощей на огороде: какие “дружат” между собой, а какие — нет

Совсем скоро наступит время посевного сезона, а значит, следует обновить в памяти базовые правила для каждого агрария. Не все овощи могут находиться рядом на огороде, потому что это может угрожать их жизнедеятельности и развитию. Чтобы точно не потеряться, что и с чем можно сажать, Вікна напомнят про соседство овощей на огороде.
Не советуем сажать рядом с картофелем помидоры, ведь колорадский жук, любящий картошку, так же неравнодушен к томатам. Вместо этого можешь посадить картофель с такими овощами:
Фасоль и горох обогащают землю азотом, а также отпугивают колорадского жука.
Чтобы сохранить картофель от вредителей, можешь посадить рядом настурцию, бархатцы и календулу.
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К моркови можешь подселить:
Избегай сажать рядом укроп.
Уверенно можешь посадить вместе с помидорами на грядке этих соседей:
Также от помидорных вредителей хорошо спасет базилик. Не высаживай рядом картофель, фасоль и укроп.
Этот овощ хорошо сочетается с:
Свекла плохо “дружит” с кукурузой, поэтому старайся рассадить их как можно дальше друг от друга.
Хорошо влияют на рост огурца следующие овощи:
Укроп и ромашка лекарственная – еще одни замечательные “компаньоны” для огурцов.
Лук идеально “дружит” с морковью. Запах лука отгоняет морковную муху, а запах моркови — луковую.
Также можешь соединить лук с огурцом и свеклой, но избегай фасоль и горох.
Капуста в хороших отношениях с сельдереем и фасолью. Розмарин и мята отпугивают бабочек, которые откладывают на ее листьях яйца, а укроп хорошо справляется с гусеницами и тлей.
Комбинируй капусту с картофелем, огурцами и шпинатом. А вот петрушка — для нее плохой сосед, так что пересади эту зелень в другой угол огорода.
Сохраняй на будущее инструкцию как высаживать помидоры в открытую почву.
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