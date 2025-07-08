Стиль життя Садівництво та город

Чи можна садити горох у липні та як зробити це правильно

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Липня 2025, 11:15
чи можна садити горох у липні
Фото Pexels

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