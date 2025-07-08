Чи можна садити горох у липні та як зробити це правильно

Садити горох у липні — це немов кинути виклик природі, адже він, як відомо, холодолюбна рослина. Але якщо знати правила липневої посадки, можна отримати відмінний врожай.

Поради, які стануть у пригоді — у матеріалі.

Чи можна садити горох у липні

Цей бобовий овоч дійсно полюбляє прохолоду — найкраще проростає при +15…+20 °C. Уже при +25 °C йому некомфортно, а якщо спека затягується, цвіт може осипатися, а стручки стануть дрібнішими.

Але як бути, якщо у липні після збору ранньої картоплі, цибулі чи салату звільняється грядка? Все ж можна посіяти горох для другого врожаю.

Краще садити горох у липні ближче до другої половини місяця, коли ночі вже стають трохи свіжішими.

Як садити горох у липні

Перед посадкою спробуй трохи допомогти насінню — замочи його на 8-12 годин у прохолодній воді. Можна додати трохи меду або деревного попелу — вони працюватимуть і як стимулятори росту, і як легкі антисептики. Насіння набрякне й швидше зійде.

Грядку під посів краще обрати на добре освітленому місці, де до того не росли інші бобові. Перед посівом землю слід перекопати, внести трохи перегною або компосту, розпушити, полити лунки.

Також перед тим, як садити горох, варто просочити землю слабким розчином марганцівки — це знезаразить ґрунт, знищить збудників хвороб.

Для липневого посіву краще обрати ранні скоростиглі сорти, які встигають дозріти за 50–60 днів.

Наприклад, цукрові сорти Альфа, Кінгсайз, Нестор, Преміум та інші.

Доглядати за горохом у липні доведеться, так само як і навесні. Одна різниця: тепер спекотніше, земля швидше пересихає — отже, варто регулярно поливати.

І ще — у цей час активніші шкідники, і може знадобитися захист від попелиці чи горохової зернівки.

Урожай, якщо садити горох у липні, може бути скромнішим, зате насіння буде дуже солодким і ніжним — завдяки теплу.

До речі, якщо посіяти ближче до вересня — можна виростити його як сидерат.

Поцікався також, як правильно розпланувати город, щоб овочі не заважали одне одному і не конкурували за воду та поживні речовини — розказуємо про правильне сусідство овочевих культур.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.