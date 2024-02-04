Сусідство овочів на городі: які “дружать” між собою, а які — ні

Зовсім скоро настане час посівного сезону, а отже слід оновити в пам’яті базові правила для кожного аграрія. Не всі овочі можуть перебувати поруч на городі, тому що це може загрожувати їхній життєдіяльності й розвитку. Для того, аби точно не розгубитись, що і з чим можна садити, Вікна нагадають про сусідство овочів на городі.
Не радимо садити поруч з картоплею помідори, адже колорадський жук, який полюбляє картоплю, так само небайдужий до томатів. Натомість можеш посадити картоплю з такими овочами:
Квасоля і горох збагачують землю азотом, а також відлякують колорадського жука.
Щоб зберегти картоплю від шкідників, можеш посадити поруч настурцію, чорнобривці та календулу.
Pexels
До моркви можеш підселити:
Натомість уникай поруч садити кріп.
Впевнено можеш посадити разом з томатами на грядці цих сусідів:
Також від помідорних шкідників добре врятує базилік. Не висаджуй поруч картоплю, квасолю і кріп.
Цей овоч гарно поєднується з:
Буряк погано товаришує з кукурудзою, тому намагайся розсадити їх якомога далі один від одного.
Гарно впливають на ріст огірка такі овочі:
Кріп і ромашка лікарська — ще одні чудові компаньйони для огірків.
Цибуля ідеально “товаришує” з морквою. Запах цибулі відганяє морквяну муху, а запах моркви — цибулеву. Також можеш поєднати цибулю з огірком і буряком, але уникай квасолі та гороху.
Капуста в “гарних відносинах” з селерою і квасолею. Розмарин та м’ята відлякують метеликів, які відкладають на його листі яйця, а кріп чудово справляється з гусеницями й попелицями.
Комбінуй капусту з картоплею, огірками та шпинатом. А от петрушка — поганий сусід для неї, отож пересади цю зелень в інший куток городу.
Зберігай на майбутнє пам’ятку як висаджувати помідори у відкритий ґрунт.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.