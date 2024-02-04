Сусідство овочів на городі: які “дружать” між собою, а які — ні

Зовсім скоро настане час посівного сезону, а отже слід оновити в пам’яті базові правила для кожного аграрія. Не всі овочі можуть перебувати поруч на городі, тому що це може загрожувати їхній життєдіяльності й розвитку. Для того, аби точно не розгубитись, що і з чим можна садити, Вікна нагадають про сусідство овочів на городі.

Сусідство овочів на городі: що садити поруч із картоплею

Не радимо садити поруч з картоплею помідори, адже колорадський жук, який полюбляє картоплю, так само небайдужий до томатів. Натомість можеш посадити картоплю з такими овочами:

квасоля;

капуста;

часник;

баклажани;

цибуля;

горох;

редиска.

Квасоля і горох збагачують землю азотом, а також відлякують колорадського жука.

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Щоб зберегти картоплю від шкідників, можеш посадити поруч настурцію, чорнобривці та календулу.

Які овочі краще садити поруч з морквою

До моркви можеш підселити:

цибулю;

помідори;

горох;

розмарин;

редиску;

салат.

Натомість уникай поруч садити кріп.

Які овочі варто садити поруч з помідорами

Впевнено можеш посадити разом з томатами на грядці цих сусідів:

моркву;

селеру;

редис.

Також від помідорних шкідників добре врятує базилік. Не висаджуй поруч картоплю, квасолю і кріп.

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Що варто садити поруч із буряком

Цей овоч гарно поєднується з:

квасолею;

капустою;

шпинатом;

картоплею;

огірками;

часником;

морквою;

цибулею.

Буряк погано товаришує з кукурудзою, тому намагайся розсадити їх якомога далі один від одного.

Що посадити з огірками

Гарно впливають на ріст огірка такі овочі:

капуста;

цибуля,

часник,

редис;

квасоля.

Кріп і ромашка лікарська — ще одні чудові компаньйони для огірків.

Найкращі сусіди по грядці для цибулі

Цибуля ідеально “товаришує” з морквою. Запах цибулі відганяє морквяну муху, а запах моркви — цибулеву. Також можеш поєднати цибулю з огірком і буряком, але уникай квасолі та гороху.

Комбінована посадка на городі для капусти

Капуста в “гарних відносинах” з селерою і квасолею. Розмарин та м’ята відлякують метеликів, які відкладають на його листі яйця, а кріп чудово справляється з гусеницями й попелицями.

Комбінуй капусту з картоплею, огірками та шпинатом. А от петрушка — поганий сусід для неї, отож пересади цю зелень в інший куток городу.

Зберігай на майбутнє пам’ятку як висаджувати помідори у відкритий ґрунт.

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