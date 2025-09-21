Лунный посевной календарь на октябрь 2025 года: когда сажать озимые культуры

Октябрь — это месяц, когда большая часть урожая уже собрана, но работы в саду и огороде не заканчиваются.
Это идеальное время для посадки озимых культур. Чтобы твои усилия принесли максимальный результат, стоит ориентироваться на фазы Луны.
Мы подготовили посевной календарь на октябрь 2025, который поможет правильно спланировать все работы.
Фазы Луны в октябре 2025 года
- 1–6 октября: растущая Луна;
- 7 октября: полнолуние;
- 8–20 октября: убывающая Луна;
- 21 октября: новолуние;
- 22–31 октября: растущая Луна.
Благоприятные и неблагоприятные дни
Наиболее благоприятными днями для посадки и других работ в октябре 2025 года считаются: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
В эти дни, следуя календарю, вы сможете получить богатый урожай:
- Чеснок (озимый): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.
- Лук (севок): 5, 6, 11, 12, 18, 19.
- Морковь (озимая): 6, 7, 12, 13, 19, 20.
- Петрушка (корневая и листовая): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.
- Шпинат (озимый): 5, 6, 12, 13, 20, 21.
- Сидераты (горчица, фацелия): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.
- Рожь, пшеница (озимые): 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22.
Дни, которые считаются неблагоприятными для посева и посадки: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31.
Чем заняться в неблагоприятные дни
Даже в неблагоприятные дни в саду и на огороде есть чем заняться:
- Готовь саженцы деревьев к высадке.
- Собирай семена и луковицы для весеннего посева.
- Подготовь почву к зиме.
- Укрывай растения для защиты от морозов.
Следуя этому календарю, ты сможешь эффективно использовать октябрь для подготовки к следующему сезону и заложить основу для будущего урожая.
