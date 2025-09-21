Місячний посівний календар на жовтень 2025: коли садити озимі культури

Жовтень — час, коли основний урожай вже зібрано, але для садівників та городників робота не закінчується.

Цей місяць ідеально підходить для висадки озимих культур. Щоб твої зусилля принесли максимальний результат, варто орієнтуватися на фази Місяця.

Ми підготували посівний календар на жовтень 2025 року, який допоможе правильно спланувати всі роботи.

Фази Місяця в жовтні 2025 року

1–6 жовтня: Місяць зростає.

7 жовтня: Повня.

8–20 жовтня: Місяць спадає.

21 жовтня: Молодик.

22–31 жовтня: Місяць зростає.

Сприятливі та несприятливі дні

Найбільш сприятливими днями для посадок та інших робіт у жовтні 2025 є: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

У ці дні, керуючись календарем, ви можете отримати великий урожай:

Часник (озимий): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.

Цибуля (сіянка): 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Морква (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Петрушка (коренева та листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Шпинат (озимий): 5, 6, 12, 13, 20, 21.

Сидерати (гірчиця, фацелія): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.

Жито, пшениця (озимі): 5, 6, 11, 12, 20, 21, 22.

Дні, що вважаються несприятливими для посіву та посадки: 1, 9, 20, 21, 22, 29, 30, 31.

Чим зайнятися у несприятливі дні

Навіть у несприятливі дні для посадки в саду та на городі є багато роботи:

Готуй саджанці дерев до пересадки.

Збирай насіння та цибулини для весняного посіву.

Підготуй ґрунт до зими.

Накривай рослини для захисту від морозів.

Дотримуючись цього календаря, ти зможеш ефективно використати жовтень для підготовки до наступного сезону та закласти основу для майбутнього врожаю.

