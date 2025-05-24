Пионы: сколько стоят королевы мая в разных городах Украины

Фото Pixabay В городах начинается сезон пионов: розовые, белые, малиновые — эти пышные красавицы являются настоящим украшением клумб и витрин. Но любоваться пионами — одно, а вот купить букет — совсем другое, ведь цены на королев мая не менее яркие, чем сами цветы.Хочешь порадовать себя или кого-нибудь особенного? Будь готов выложить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от количества цветов, города и продавца. Так какая же цена на пионы за штуку и за букет, можно ли купить цветы так, чтобы и кошелек не заплакал, и букет выглядел на все сто — разбираемся в материале.Цена пионов в Киеве в 2025 году В целом на цену цветка влияет его сорт и место продажи. Пионы элитных сортов стоят значительно дороже, интернет- и цветочные магазины предлагают среднюю цену, самые дешевые можно найти на рынках. Статистика выглядит так: Интернет-магазины Киева предлагают цветы в ценовом диапазоне от 160 до 300 грн за штуку, так что букет из пяти пионов будет стоить от 900 до 1500 гривен. Готовые изысканные букеты в Киеве можно найти по следующим ценам: букет пионов из 15 цветов — за 2979 грн.; букет пионов из 20 цветов — 4389 грн.; букет из элитных кремовых пионов из 25 цветов — за 7859 грн. В прошлом году за букет из пятнадцати пионов приходилось выложить в среднем около 2440 гривен — столько стоило подарить частицу весны. Но: В этом году красивый жест подорожал почти на полтысячи. Читать по теме Цветы в губке: как ухаживать, чтобы стояли долго и не завяли Что поможет дольше сохранить цветы в губке? Какая цена на пионы во Львове Во Львове самый бюджетный вариант в интернет-магазине будет даже немного дешевле, чем в Киеве: цена за один цветок стартует от 120 грн. Изысканные букеты сортов интересной расцветки предлагают приобрести по цене: 5 пионов цвета Пломбир — по цене 2 890 грн. (в Киеве столько стоят 15 штук) 7 пионов кораллового цвета — по цене 3 850 грн.; 15 цветов цвета Полет фламинго — по цене 6 750 грн.; 25 цветов цвета Аромат клубники — за 11 250 грн. Так что констатируем факт: В целом, в мае Львов умудрился обойти Киев по цене пионов. За роскошный букет здесь придется заплатить больше, чем в столице. Pixabay Пионы — какая цена за букет в Ивано-Франковске Интернет-магазины Ивано-Франковска предлагают цветы по такой цене: цена за букет из 5 цветов — 949 гривен; цена за букет из 15 цветов — 6699 гривен. А вот в прошлом году пионы в Ивано-Франковске были настоящим подарком для кошелька. В 2024 году на центральном рынке Ивано-Франковска один цветок можно было приобрести за 50-70 гривен, а пять пионов стоили 300-400 гривен. В этом году пионы в Ивано-Франковске подорожали, особенно в онлайн-продажах, так что можем говорить о росте стоимости этих цветов и в этом городе. Раньше мы рассказывали, что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли, советы флориста. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: цветы, сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter