Пионы: сколько стоят королевы мая в разных городах Украины

В городах начинается сезон пионов: розовые, белые, малиновые — эти пышные красавицы являются настоящим украшением клумб и витрин. Но любоваться пионами — одно, а вот купить букет — совсем другое, ведь цены на королев мая не менее яркие, чем сами цветы.

Хочешь порадовать себя или кого-нибудь особенного? Будь готов выложить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в зависимости от количества цветов, города и продавца.

Так какая же цена на пионы за штуку и за букет, можно ли купить цветы так, чтобы и кошелек не заплакал, и букет выглядел на все сто — разбираемся в материале.

Цена пионов в Киеве в 2025 году

В целом на цену цветка влияет его сорт и место продажи. Пионы элитных сортов стоят значительно дороже, интернет- и цветочные магазины предлагают среднюю цену, самые дешевые можно найти на рынках.

Статистика выглядит так:

Интернет-магазины Киева предлагают цветы в ценовом диапазоне от 160 до 300 грн за штуку, так что букет из пяти пионов будет стоить от 900 до 1500 гривен.

Готовые изысканные букеты в Киеве можно найти по следующим ценам:

букет пионов из 15 цветов — за 2979 грн.;

букет пионов из 20 цветов — 4389 грн.;

букет из элитных кремовых пионов из 25 цветов — за 7859 грн.

В прошлом году за букет из пятнадцати пионов приходилось выложить в среднем около 2440 гривен — столько стоило подарить частицу весны. Но:

В этом году красивый жест подорожал почти на полтысячи.

Какая цена на пионы во Львове

Во Львове самый бюджетный вариант в интернет-магазине будет даже немного дешевле, чем в Киеве: цена за один цветок стартует от 120 грн.

Изысканные букеты сортов интересной расцветки предлагают приобрести по цене:

5 пионов цвета Пломбир — по цене 2 890 грн. (в Киеве столько стоят 15 штук)

7 пионов кораллового цвета — по цене 3 850 грн.;

15 цветов цвета Полет фламинго — по цене 6 750 грн.;

25 цветов цвета Аромат клубники — за 11 250 грн.

Так что констатируем факт:

В целом, в мае Львов умудрился обойти Киев по цене пионов. За роскошный букет здесь придется заплатить больше, чем в столице.

Пионы — какая цена за букет в Ивано-Франковске

Интернет-магазины Ивано-Франковска предлагают цветы по такой цене:

цена за букет из 5 цветов — 949 гривен;

цена за букет из 15 цветов — 6699 гривен.

А вот в прошлом году пионы в Ивано-Франковске были настоящим подарком для кошелька.

В 2024 году на центральном рынке Ивано-Франковска один цветок можно было приобрести за 50-70 гривен, а пять пионов стоили 300-400 гривен.

В этом году пионы в Ивано-Франковске подорожали, особенно в онлайн-продажах, так что можем говорить о росте стоимости этих цветов и в этом городе.

