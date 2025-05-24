Півонії: скільки коштують королеви травня у різних містах України

У містах починається сезон півоній: рожеві, білі, малинові — ці пишні красуні є справжньою окрасою клумб та вітрин. Але милуватися півоніями — одне, а от купити букет — зовсім інше, бо ціни на королев травня не менш яскраві, ніж самі квіти.

Хочеш порадувати себе чи когось особливого? Будь готовий викласти від кількох сотень до кількох тисяч гривень, залежно від кількості квітів, міста та продавця.

Тож яка ціна на півонії за штуку та за букет, і чи можна купити квіти так, щоб і гаманець не заплакав, і букет виглядав на всі сто — розбираємося у матеріалі.

Ціна півоній у Києві у 2025 році

Загалом на ціну квітки впливає її сорт та місце продажу. Півонії елітних сортів коштують значно дорожче, інтернет- та квіткові магазини пропонують середню ціну, найдешевші можна знайти на ринках.

Статистика виглядає так:

Інтеренет-магазини Києва пропонують квіти в ціновому діапазоні від 160 до 300 грн за штуку, тож букет з п’яти півоній коштуватиме від 900 до 1500 гривень.

Готові вишукані букети у Києві можна знайти за такими цінами:

букет півоній з 15 квітів — за 2979 грн.;

за 2979 грн.; букет півоній з 20 квітів — 4389 грн.;

4389 грн.; букет з елітних кремових півоній з 25 квітів — за 7859 грн.

Торік за букет з п’ятнадцять півоній доводилося викласти в середньому близько 2440 гривень — стільки коштувало подарувати частинку весни. Але:

Цьогоріч красивий жест подорожчав майже на півтисячі.

Яка ціна на півонії у Львові

У Львові найбюджетніший варіант в інтернет-магазині буде навіть трохи дешевшим, ніж у Києві: ціна за одну квітку стартує від 120 грн.

Вишукані букети сортів цікавого забарвлення пропонують придбати за таку ціну:

5 півоній кольору Пломбір — за ціною 2 890 грн. ( в Києві стільки коштують 15 штук)

за ціною 2 890 грн. ( в Києві стільки коштують 15 штук) 7 півоній коралового кольору — за ціною 3 850 грн.;

за ціною 3 850 грн.; 15 квітів кольору Політ фламінго — за ціною 6 750 грн.;

за ціною 6 750 грн.; 25 квітів кольору Аромат полуниці — за 11 250 грн.

Тож констатуємо факт:

Загалом цього травня Львів примудрився обійти Київ за ціною півоній. За розкішний букет тут доведеться заплатити більше, ніж у столиці.

Півонії — яка ціна за букет в Івано-Франківську

Інтернет-магазини Фвано-Франківська пропонують квіти за такою ціною:

ціна за букет з 5 квітів — 949 гривень;

ціна за букет з 15 квітів — 6699 гривень.

А от минулого року півонії в Івано-Франківську були справжнім подарунком для гаманця:.

У 2024 році на центральному ринку Івано-Франківська одну квітку можна було придбати за 50-70 гривень, а п’ять півоній коштували 300-400 гривень.

Цьогоріч півонії в Івано-Франківську подорожчали, особливо в онлайн-продажах, тож можемо говорити про зростання вартості цих квітів і у цьому місті.

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