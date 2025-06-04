Уход за виноградом в июне: подкормка, защита от болезней и правильная обрезка

В июне виноград активно растет и формирует завязи. Это один из самых важных месяцев в уходе за лозой, потому что именно в это время закладывается будущий урожай. Работы немало, но если знать основные правила, ее просто спланировать.

Об уходе за виноградом в июне — читай в материале.

Уход за виноградом в июне: обрезка

В первую очередь в июне внимательно следим за ростом побегов, ведь лоза очень быстро тянется вверх, и ей нужно придать правильное направление. Чтобы твой виноград не превратился в хаотическую кучу ветвей, лишние побеги отрезаем, а нужные подвязываем к шпалерам. Это поможет кусту проветриваться, получать больше солнца и меньше болеть.

Делаем еще один обязательный шаг — пасынкование. Пасынки — это маленькие боковые побеги, которые отнимают много сил у растения, но не приносят плодов. Полностью удаляем те пасынки, которые растут перед или напротив соцветия — обычно это 3-4 самых низких на побеге.

Остальные пасынки не срезаем полностью, а лишь прищипываем: оставляем на каждом по одному листочку, а все остальное — обрываем или обрезаем. Этого листа будет достаточно для фотосинтеза, а сам куст сохранит силы.

Что нужно сделать с виноградом в июне: подкормка

В июне винограду требуется подкормка. Идеально подойдет комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Азот помогает наращивать зеленую массу, фосфор стимулирует цветение и образование плодов, а калий укрепляет иммунитет и улучшает вкус ягод.

Можно использовать раствор куриного помета или коровяка, только хорошо разведенные, а еще специальные минеральные смеси, которые продаются в магазинах по уходу за растениями.

Также можно подкормить по листу. Для этого готовим смесь на 10 литров воды: растворяем 10 г борной кислоты, 2 г сульфата цинка и 15 г Брексил кальция. Опрыскиваем как по листьям, так и по будущим гроздьям. Такая подкормка винограда поможет укрепить соцветия и не даст им осыпаться.

Чем нужно возделывать виноград в июне

В июне обязательно проводим обработку лозы от болезней. В это время виноград уязвим к милдью — ложной мучнистой росе и оидиуму — мучнистой росе.

Чтобы предотвратить заболевания, лозу обрабатываем фунгицидами. Для профилактики хорошо подходят препараты на основе меди — например, бордосская жидкость или Хорус.

Также можно сделать баковую смесь. Перед началом цветения — примерно за 3-5 дней — провести комплексное опрыскивание винограда от болезней и вредителей. Для обработки взять фунгициды: против оидиума — Фалькон, против милдью — Ридомил Голд, а от серой гнили — Свеч.

Препараты смешиваем в баковую смесь и опрыскиваем кусты в сухую погоду.

Уход за виноградом в июне: полив

Не забываем о поливе: в июне лоза требует много воды, особенно если на дворе стоит жара. Но не заливаем кусты — поливать нужно не часто, но обильно, чтобы влага проникала глубоко в корни.

Итак, если в июне дать винограду все необходимое, он щедро отблагодарит тебя осенью большими и сочными гроздями.

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