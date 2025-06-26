Догляд за виноградом у червні: підживлення, захист від хвороб і правильна обрізка

У червні виноград активно росте і формує зав’язі. Це один із найважливіших місяців у догляді за лозою, бо саме в цей час закладається майбутній урожай. Роботи чимало, але якщо знати основні правила, її просто спланувати.

Догляд за виноградом у червні: обрізання

Насамперед у червні уважно стежимо за ростом пагонів, адже лоза дуже швидко тягнеться вгору, і їй потрібно надати правильного напрямку. Щоб твій виноград не перетворився на хаотичну купу гілок, зайві пагони відрізаємо, а потрібні підв’язуємо до шпалери. Це допомагає кущу провітрюватися, отримувати більше сонця і менше хворіти.

Робимо іще один обов’язковий крок — пасинкування. Пасинки — це маленькі бічні пагони, які забирають багато сил у рослини, але не приносять плодів. Повністю видаляємо ті пасинки, які ростуть перед або напроти суцвіття — зазвичай це 3-4 найнижчі на пагоні.

Решту пасинків не зрізаємо повністю, а лише прищипуємо: залишаємо на кожному по одному листочку, а все інше — обриваємо або обрізаємо. Цього листка буде достатньо для фотосинтезу, а сам кущ збереже сили.

Що потрібно зробити з виноградом у червні: підживлення

У червні винограду потрібно підживлення. Ідеально підійде комплексне добриво, яке містить азот, фосфор і калій. Азот допомагає нарощувати зелену масу, фосфор стимулює цвітіння й утворення плодів, а калій зміцнює імунітет і покращує смак ягід.

Можна використовувати розчин курячого посліду чи коров’яку, тільки добре розведені, а ще спеціальні мінеральні суміші, які продаються в магазинах для догляду за рослинами.

Також можна підживити по листку. Для цього готуємо суміш на 10 літрів води: розчиняємо 10 грамів борної кислоти, 2 грами сульфату цинку та 15 грамів Брексіл кальцію. Обприскуємо як по листках, так і по майбутніх гронах. Таке підживлення винограду допоможе зміцнити суцвіття і не дасть їм осипатися.

Чим потрібно обробляти виноград у червні

В червні неодмінно проводимо обробку лози від хвороб. В цей час виноград вразливий до мілдью — несправжньої борошнистої роси та оїдіуму — борошнистої роси.

Щоб запобігти захворюванням, лозу обробляємо фунгіцидами. Для профілактики добре підходять препарати на основі міді — наприклад, бордоська рідина або Хорус.

Також можна зробити бакову суміш. Перед початком цвітіння — приблизно за 3-5 днів — провести комплексне обприскування винограду від хвороб і шкідників. Для обробки взяти фунгіциди: проти оїдіуму — Фалькон, проти мілдью — Ридоміл Голд, а від сірої гнилі — Свіч.

Препарати змішуємо у бакову суміш і обприскуємо кущі в суху погоду.

Догляд за виноградом у червні: полив

Не забуваємо про полив: у червні лоза потребує багато води, особливо якщо на дворі стоїть спека. Та не заливаємо кущі — поливати потрібно не часто, але рясно, щоб волога проникала глибоко до коріння.

Отже, якщо у червні дати винограду все необхідне, він щедро віддячить тобі восени великими та соковитими гронами.

