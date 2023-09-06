Готовься болеть за своих! Когда играет сборная Украины 2023 — расписание матчей

В этом году продолжается не только борьба Украины за свою свободу, но и соревнования за первенство в разных видах спорта. Едва ли не одним из важнейших для украинцев остается футбол, ведь у нас есть не только ярые фанаты, но и чрезвычайно профессиональные футболисты. Поэтому важно следить, когда играет сборная Украины 2023.
Прошла уже большая часть года, но еще немало матчей ждет прикованные взгляды фанатов, ведь сборная Украины играет в квалификации на чемпионат Европы 2024 года.
Соперниками украинских футболистов стали сборные из Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.
Также сборная Украины может сыграть в товарищеских матчах. Однако это будет зависеть от решения нового тренерского состава, дебютировавшего 12 июня, в том числе нового главного тренера сборной Сергея Реброва.
Также будущей звездой украинского футбола и участником сборной может когда-то стать и Станислав Драбич. Читай, как 12-летний мальчик подписал контракт с шотландским клубом.
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