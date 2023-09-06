Готовься болеть за своих! Когда играет сборная Украины 2023 — расписание матчей

В этом году продолжается не только борьба Украины за свою свободу, но и соревнования за первенство в разных видах спорта. Едва ли не одним из важнейших для украинцев остается футбол, ведь у нас есть не только ярые фанаты, но и чрезвычайно профессиональные футболисты. Поэтому важно следить, когда играет сборная Украины 2023.

Когда играет сборная Украины 2023

Прошла уже большая часть года, но еще немало матчей ждет прикованные взгляды фанатов, ведь сборная Украины играет в квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

Соперниками украинских футболистов стали сборные из Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

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Расписание матчей сборной Украины по футболу в 2023 году

9 сентября в 19:00: матч Украина — Англия .

в 19:00: матч . 12 сентября в 21:45: матч Италия — Украина .

в 21:45: матч . 14 октября в 16:00: матч Украина — Северная Македония .

в 16:00: матч . 17 октября в 21:45: матч Мальта — Украина .

в 21:45: матч . 20 ноября в 21:45: матч Украина — Италия.

Также сборная Украины может сыграть в товарищеских матчах. Однако это будет зависеть от решения нового тренерского состава, дебютировавшего 12 июня, в том числе нового главного тренера сборной Сергея Реброва.

Также будущей звездой украинского футбола и участником сборной может когда-то стать и Станислав Драбич. Читай, как 12-летний мальчик подписал контракт с шотландским клубом.

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