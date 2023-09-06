Готуйся вболівати! Коли грає збірна України 2023 — розклад матчів

Цьогоріч продовжується не лише боротьба України за свою свободу, але й змагання за першість у різних видах спорту. Чи не одним з найважливіших для українців лишається футбол, адже ми маємо не лише запеклих фанатів, але й надзвичайно професійних футболістів. Тому важливо слідкувати, коли грає збірна України 2023.

Коли грає збірна України 2023

Минула вже більша частина року, але ще немало матчів чекає на прикуті погляди фанатів, адже збірна України грає у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024.

Суперниками українських футболістів стали збірні з Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.

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Розклад матчів збірної України з футболу у 2023 році

9 вересня о 19:00: матч Україна — Англія .

о 19:00: матч . 12 вересня о 21:45: матч Італія — Україна .

о 21:45: матч . 14 жовтня о 16:00: матч Україна — Північна Македонія .

о 16:00: матч . 17 жовтня о 21:45: матч Мальта — Україна .

о 21:45: матч . 20 листопада о 21:45: матч Україна — Італія.

Також збірна України може зіграти в товариських матчах. Однак це буде залежати від рішення нового тренерського складу, який дебютував 12 червня, зокрема й нового головного тренера збірної Сергія Реброва.

Також майбутньою зіркою українського футболу та учасником збірної може стати й Станіслав Драбич. Читай, як 12-річний хлопчик підписав контракт із шотландським клубом.

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