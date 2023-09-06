Готуйся вболівати! Коли грає збірна України 2023 — розклад матчів

Цьогоріч продовжується не лише боротьба України за свою свободу, але й змагання за першість у різних видах спорту. Чи не одним з найважливіших для українців лишається футбол, адже ми маємо не лише запеклих фанатів, але й надзвичайно професійних футболістів. Тому важливо слідкувати, коли грає збірна України 2023.
Минула вже більша частина року, але ще немало матчів чекає на прикуті погляди фанатів, адже збірна України грає у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024.
Суперниками українських футболістів стали збірні з Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти.
Також збірна України може зіграти в товариських матчах. Однак це буде залежати від рішення нового тренерського складу, який дебютував 12 червня, зокрема й нового головного тренера збірної Сергія Реброва.
Також майбутньою зіркою українського футболу та учасником збірної може стати й Станіслав Драбич. Читай, як 12-річний хлопчик підписав контракт із шотландським клубом.
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