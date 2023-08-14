Редкое и загадочное явление: что такое шаровая молния и существует ли она на самом деле

В детстве во время грозы от родителей нередко можно было услышать фразу: Закрой все окна, потому что залетит шаровая молния.

Но что такое шаровая молния и существует ли она на самом деле — ответы на эти вопросы ты узнаешь далее в материале.

Что такое шаровая молния

Шаровая молния — это редкое и завораживающее атмосферное электрическое явление, которое имеет вид светящегося летучего шара и может иметь размер: от горошины в диаметре 1 см до шара диаметром 1 м. Но чаще всего шаровую молнию можно встретить размером 15-25 см.

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Цвет этого явления бывает разным: от голубого до оранжевого или желтого.

В отличие от обычной молнии, шаровая молния движется медленно и хаотично, и может “жить” от одной секунды до нескольких минут.

Существует ли шаровая молния на самом деле

Согласно результатам исследований, которые освещены в издании BBC Science Focus и были проведены в 1960-х годах для Комиссии по атомной энергии США, засвидетельствовано, что шаровую молнию видели 5% населения Земного шара. Это примерно столько же, сколько тех, кто видел разряд обычной молнии вблизи.

По мнению ученых, шаровая молния реальна. Но до сих пор стоит вопрос, как именно появляется это явление. К примеру, в 2014 году китайские ученые сняли видео шаровой молнии, пытаясь записать обычную молнию.

Их исследованиия свидетельствуют о смеси атомов кремния, железа и кальция в составе шара — то есть всех обычных компонентов почвы.

Такие результаты могут подтверждать теорию о том, что когда молния попадает в почву, образуется пара наночастиц кремния. Эти частицы реагируют с воздухом, производя свет и тепло при относительно низких температурах.

Наблюдения и сообщения об этом явлении природы ведутся на протяжении веков. Но до сих пор шаровая молния вызывает немало вопросов, поскольку это явление быстротечное и непредсказуемое, что затрудняет возможность его изучения в контролируемых условиях.

Как рассказывают журналисты National Geographic, ссылаясь на результаты исследований: в последние годы некоторые ученые в лабораторных условиях смогли воссоздать явления, напоминающие шаровые молнии. Но, несмотря на все эти исследования и лабораторные эксперименты, шаровые молнии все еще не поддаются исследованию.

Есть надежда, что с развитием таких наук как физика и химия, тайна шаровой молнии будет лучше понята.

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