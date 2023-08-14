Рідкісне та загадкове явище: що таке кульова блискавка та чи існує вона насправді

У дитинстві під час грози від батьків нерідко можна було почути фразу: Зачини всі вікна, бо залетить кульова блискавка.

Але що таке кульова блискавка та чи існує вона насправді — відповіді на ці запитання ти дізнаєшся далі в матеріалі.

Що таке кульова блискавка

Кульова блискавка — це рідкісне атмосферне електричне явище, що має вигляд летючої кулі, яка світиться і може мати розмір від горошини у діаметрі 1 см до кулі діаметром 1 м. Та найчастіше кульову блискавку можна зустріти розміром 15-25 см.

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Колір цього явища буває різний: від блакитного до помаранчевого або жовтого.

На відміну від звичайної блискавки, кульова блискавка рухається повільно і хаотично, і може “жити” від однієї секунди до кількох хвилин.

Чи існує кульова блискавка насправді

Згідно з результатами досліджень, які висвітлені у виданні BBC Science Focus та були проведені у 1960-х роках для Комісії з атомної енергії США, засвідчено, що кульову блискавку бачили 5% населення Земної кулі. Це приблизно стільки ж, скільки тих, хто бачив розряд звичайної блискавки зблизька.

На думку вчених, кульова блискавка реальна. Але досі стоїть питання, як саме з’являється це явище. Приміром, у 2014 році китайські вчені зняли відео кульової блискавки, намагаючись записати звичайну блискавку.

Їхні дослідження свідчать про суміш атомів кремнію, заліза та кальцію в складі кулі — тобто всіх звичайних компонентів ґрунту.

Такі результати можуть підтверджувати теорію про те, що коли блискавка влучає в ґрунт, утворюється пара наночастинок кремнію. Ці частинки реагують з повітрям, виробляючи світло та тепло за відносно низьких температур.

Спостереження і повідомлення про це явище природи ведуться протягом століть. Але досі кульова блискавка викликає чимало питань, оскільки це явище швидкоплинне і непередбачуване, що ускладнює можливість його вивчення у контрольованих умовах.

Як розповідають журналісти National Geographic, посилаючись на результати досліджень: в останні роки деякі вчені у лабораторних умовах змогли відтворити явища, що нагадують кульові блискавки. Але попри всі ці дослідження та лабораторні експерименти, кульові блискавки все ще не піддаються дослідженню.

Є надія, що з розвитком таких наук як фізика і хімія таємниця кульової блискавки буде краще зрозуміла.

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