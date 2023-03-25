Обмен одеждой и ревизия гардероба из-за войны: Оля Жуковцова поделилась своими экопривычками

Исполнительница главной роли в сериале Молодая (Новый канал) считает крайне важным сознательное потребление.

В последнюю субботу марта каждый желающий может присоединиться к международной экологической акции Час Земли. В этот день люди по всему миру символически отключают свет на один час.

Так пытаются привлечь внимание к экологическим проблемам. В этом году дата выпадает на 25 марта. Актриса Молодой Оля Жуковцова эксклюзивно рассказала Новому каналу, как заботится об окружающей среде.

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Я максимально поддерживаю все экологические инициативы. Считаю, что экология — это то, к чему должно быть приковано мировое внимание. Пересмотрела свое отношение к одежде.

Война показала, что могу жить без того гардероба, который имела. Поэтому отдала всю лишнюю одежду. Покупаю вещи, которые будут модными не только сегодня. А еще я люблю обмениваться одеждой с подругами.

Мы отдаем друг другу вещи, которые еще классные, и которые можно носить, но они уже не нравятся. Также одежду, из которой вырос мой сын, отдаю детям, которым она нужнее, — отметила Оля Жуковцова.

Смотри сериал Молодая с понедельника по четверг в 19:00 на Новом канале.

Каждый человек является постоянным и большим источником бытовых отходов. Поэтому на наших плечах лежит ответственность за экологическое потребление и заботу об окружающей среде. Читай, как правильно сортировать мусор.

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