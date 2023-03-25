Обмін одягом і ревізія гардероба через війну: Оля Жуковцова поділилася своїми екозвичками

Виконавиця головної ролі в серіалі Молода (Новий канал) вважає вкрай важливим свідоме споживання.

В останню суботу березня кожен охочий може приєднатись до міжнародної екологічної акції Година Землі. Цього дня люди по всьому світу символічно вимикають світло на годину.

Так намагаються привернути увагу до екологічних проблем. Цьогоріч дата припадає на 25 березня. Акторка Молодої Оля Жуковцова ексклюзивно розповіла Новому каналу, як турбується про довкілля.

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Я максимально підтримую всі екологічні ініціативи. Вважаю, що екологія — це саме те, до чого має бути прикута світова увага. Переглянула своє ставлення до одягу.

Війна показала, що можу жити без того гардеробу, який мала. Тому віддала весь зайвий одяг. Купую ті речі, які будуть модними не лише сьогодні. А ще я люблю обмінюватися одягом з подругами.

Ми віддаємо одна одній речі, які ще класні, і які можна носити, але вони вже не до вподоби. Також одяг, з якого виріс мій син, віддаю дітям, яким він потрібніший, — наголосила Оля Жуковцова.

Дивись серіал Молода з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі.

Кожна людина є постійним і чималим джерелом побутових відходів. А тому на наших плечах лежить відповідальність за екологічне споживання та турботу про довкілля. Читай, як правильно сортувати сміття.

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