Американская история любви: сколько серий в новом сериале Райана Мерфи и график выхода

Мастер громких телевизионных антологий Райан Мерфи, автор культовых проектов Хор и Американская история ужасов, вернулся с новым амбициозным шоу. 12 февраля на телеканале FX и платформе Hulu состоялась премьера сериала История любви (American Love Story). Первый сезон посвящен одной из самых обсуждаемых и стильных пар 90-х — Джону Ф. Кеннеди-младшему и Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Новый проект Мерфи исследует не только романтический фасад, но и ловушку публичности, в которой оказались супруги. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Сериал Американская история любви: сколько серий и график выхода эпизодов

Для тех, кто любит планировать просмотр, важно знать хронометраж антологии. По официальным данным, сериал Американская история любви получил в первом сезоне — девять эпизодов. Старт был мощным: 12 февраля зрителям открыли доступ сразу к первым трем сериям.

Далее эпизоды будут выходить по классической схеме — по одному раз в неделю каждый четверг. Такой темп позволяет нагнетать напряжение, ведь финальная точка этой истории хорошо известна всему миру.

Таким образом, выяснить, как будет выходить проект и сериал история любви будет легко по календарю — грандиозный финал запланирован на 26 апреля.

Американская история любви 2026: сколько серий и о чем сюжет

В центре повествования — сын президента США Джон Кеннеди-младший (Пол Келли) и пиарщица дома Calvin Klein Кэролин Бессетт (Сара Пиджон).

Их роман был мечтой папарацци: каждый выход пары становился сенсацией, а стиль Кэролин копировали миллионы. Однако за кулисами скрывалась драма — давление фамилии Кеннеди и постоянное преследование медиа буквально удушали женщину.

Сюжет проекта Американская история любви посвятили развитию этих отношений. Авторы отметили, что девять эпизодов — это оптимальный формат, чтобы показать путь от первой встречи до трагической авиакатастрофы июля 1999 года.

Особым украшением актерского состава стала Наоми Уоттс в роли Жаклин Кеннеди-Онассис.

Почему шоу уже называют успехом Мерфи

На агрегаторе Rotten Tomatoes История любви получила 84% одобрения от зрителей и 76% от критиков. Рецензенты отмечают, что Мерфи удалось удержать тонкую грань между гламуром 90-х и глубоким психологизмом.

