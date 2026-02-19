Американська історія кохання: скільки серій у новому серіалі Раяна Мерфі та графік виходу

Майстер гучних телевізійних антологій Раян Мерфі, автор культових проєктів Хор та Американська історія жахів, повернувся з новим амбітним шоу. 12 лютого на телеканалі FX та платформі Hulu відбулася прем’єра серіалу Історія кохання (American Love Story). Перший сезон присвячений одній із найбільш обговорюваних та стильних пар 90-х — Джону Ф. Кеннеді-молодшому та Керолін Бессетт-Кеннеді.

Новий проєкт Мерфі досліджує не лише романтичний фасад, а й пастку публічності, в якій опинилося подружжя. Про це пише Harpers Bazaar.

Серіал Американська історія кохання: скільки серій та графік виходу епізодів

Для тих, хто полюбляє планувати перегляд, важливо знати хронометраж антології. За офіційними даними, серіал американська історія кохання отримав у першому сезоні дев’ять епізодів. Старт був потужним: 12 лютого глядачам відкрили доступ одразу до перших трьох серій.

Далі епізоди виходитимуть за класичною схемою — по одному раз на тиждень щочетверга. Такий темп дозволяє нагнітати напругу, адже фінальна точка цієї історії добре відома всьому світу.

Таким чином, з’ясувати, як виходитиме серіал та скільки серій матиме в підсумку, легко за календарем — грандіозний фінал заплановано на 26 березня.

Американська історія кохання 2026: скільки серій та про що сюжет

У центрі оповіді — син президента США Джон Кеннеді-молодший (Пол Келлі) та піарниця дому Calvin Klein Керолін Бессетт (Сара Піджон).

Їхній роман був мрією папараці: кожен вихід пари ставав сенсацією, а стиль Керолін копіювали мільйони. Проте за лаштунками ховалася драма — тиск прізвища Кеннеді та постійне переслідування медіа буквально задушували жінку.

Сюжет “Американської історії кохання” присвятили розвитку цих стосунків, автори зазначили, що дев’ять епізодів — це оптимальний формат, аби показати шлях від першої зустрічі до трагічної авіакатастрофи липня 1999 року. Особливою окрасою акторського складу стала Наомі Воттс у ролі Жаклін Кеннеді-Онасіс.

Чому шоу вже називають успіхом Мерфі

На агрегаторі Rotten Tomatoes Історія кохання отримала 84% схвалення від глядачів та 76% від критиків. Рецензенти відзначають, що Мерфі вдалося втримати тонку межу між гламуром 90-х та глибоким психологізмом.

Це не просто мильна опера. Це історія про те, як приватне життя стає частиною масової культури, а ідентичність розчиняється під спалахами камер, — зауважують критики.

