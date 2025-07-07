Бессмертная гвардия 3: будут ли продолжаться битвы вечных

Фильм Бессмертная гвардия — это не просто боевик о бессмертных воинах, это история об измене, преданности и борьбе за справедливость в современном мире.

Первая часть вышла на Netflix в июле 2020 года и стала хитом, ее посмотрели десятки миллионов зрителей.

Но только через пять лет — недавно, в июле 2025 года — вышло продолжение. Так что логичен вопрос: а будет ли третья часть Бессмертной гвардии, и если да, то когда?

Бессмертная гвардия 3: выйдет ли

Официально Netflix еще не подтвердил дату выхода Бессмертной гвардии 3, но шанс на продолжение очень высок.

Вторая часть завершается так интригующе, что понятно: создатели открывают двери для нового конфликта. Возможно, им нужно оценить, на сколько кино 2025 понравится зрителям — это, как известно, главный стимул для продолжения франшизы.

Сюжет третьей части Бессмертной гвардии: чего ждать

Позволим себе небольшой спойлер: в финале второй части зрители увидят возвращение Куин — бессмертной воительницы, которую на сотни лет заточили на дне океана. Она выжила, но сильно изменилась.

В последней сцене она встретит одного из героев и окажется, что ее взгляды уже не такие, как раньше. Ее глаза полны темной решительности, а это идеальная завязка для новой части: конфликт среди бессмертных, разделение когда-то единой команды и другие судьбоносные дилеммы.

Вероятно, Бессмертная гвардия 3 будет рассказывать о противостоянии между Куин и основной командой. Она могла измениться настолько, что станет угрозой для человечества или для самих бессмертных.

Наверняка сюжет даст выбор: остаться верным своим идеалам или пойти по пути жестокой мести. Такая история имеет потенциал стать одной из лучших частей франшизы.

Дата выхода третьей части Бессмертной гвардии

Если Netflix решит начать работу над частью 3 Бессмертной гвардии в 2025 году, то дата выхода премьеры — это конец 2026 или даже начало 2027 года.

Масштабность проекта и многочисленные визуальные эффекты — такое производство требует много времени.

Кстати, часть 2 Бессмертной гвардии должна біла выйти еще в 2023 году, но ее премьера состоялась 2 июля 2025 года.

Дату выхода несколько раз переносили: из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде, затем из-за пожара на съемочной площадке в Риме, а затем еще и из-за смены руководства в Netflix, во время которой работу вообще временно прекратили.

К тому же, некоторые сцены пришлось переснимать. Все это затянуло выпуск Бессмертной гвардии 2 на пять лет после первой части.

Режиссер второй части Виктория Махони сообщила, вряд ли продолжит работу над проектом, ведь потратила на него слишком много времени, и теперь имеет юридическую обязанность работать над другими лентами.

Но своей преемнице (или преемнику) она пожелала удачи и пообещала, что с удовольствием посмотрит 3 часть Бессмертной гвардии.

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