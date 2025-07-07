Стара гвардія 3: чи триватимуть битви вічних

Фільм Стара гвардія — це не просто бойовик про безсмертних воїнів, це історія про зраду, відданість і боротьбу за справедливість у сучасному світі.

Перша частина вийшла на Netflix у липні 2020 року й одразу стала хітом, її подивилися десятки мільйонів глядачів.

Та лише через п’ять років — нещодавно, у липні 2025 — вийшло продовження. Тож логічне запитання: а чи буде третя частина Старої гвардії, і якщо так, то коли?

Стара гвардія 3: чи вийде

Офіційно Netflix ще не підтвердив дату виходу Старої гвардії 3, але шанс на продовження дуже високий.

Друга частина завершується так інтригуюче, що зрозуміло: творці відкривають двері для нового конфлікту. Можливо, їм потрібно оцінити, на скільки кіно 2025 року сподобається глядачам — це, як відомо, головний стимул для продовження франшизи.

Сюжет третьої частини Старої гвардії: чого чекати

Дозволимо собі невеличкий спойлер: у фіналі другої частини глядачі побачать повернення Куїнн — безсмертної воїтельки, яку на сотні років заточили на дні океану. Вона вижила, але сильно змінилася.

В останній сцені вона зустріне одного з героїв, і виявиться, що її погляди вже не такі, як раніше. Її очі — повні темної рішучості, а це ідеальна зав’язка для нової частини: конфлікт серед безсмертних, розділення колись єдиної команди та інші доленосні дилеми.

Ймовірно, Стара гвардія 3 розповідатиме про протистояння між Куїнн і основною командою. Вона могла змінитися настільки, що стане загрозою для людства або самих безсмертних.

Напевно сюжет дасть вибір: залишитися вірною своїм ідеалам чи піти шляхом жорстокої помсти. Така історія має потенціал стати однією з найкращих частин франшизи.

Дата виходу третьої частини Старої гвардії

Якщо Netflix вирішить почати рооботу над частиною 3 Старої гвардії у 2025 році, то дата виходу прем’єри — це кінець 2026 року або навіть початок 2027 року.

Масштабність проекту та численні візуальні ефекти — таке виробництво потребує багато часу.

До речі, частина 2 Старої гвардії мала вийти ще у 2023 році, але її прем’єра відбулася 2 липня 2025 року.

Дату виходу кілька разів переносили: через страйки сценаристів та акторів у Голлівуді, потім через пожежу на знімальному майданчику в Римі, а згодом ще й через зміну керівництва в Netflix, під час якої роботу взагалі тимчасово припинили.

До того ж деякі сцени довелося перезнімати. Усе це затягнуло випуск Старої гвардії 2 на цілих п’ять років після першої частини.

Режисерка другої частини Вікторія Махоні — повідомила, що навряд чи продовжить роботу над проектом, адже витратила на нього занадто багато часу, і тепер має юридичний обов’язок працювати над іншими стрічками.

Та своїй наступниці (чи наступнику) вона побажала удачі та пообіцяла, що з задоволенням подивиться 3 частину Старої гвардії.

Дізнайся також, чи запустять у виробництво у 2025 році п’яту частину культового бойовика з Кіану Рівзом Джон Вік 5.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.