Для меня честь стать голосом украинских детей: британский актер Марк Стронг — новый амбассадор UNITED24

Все больше мировых звезд поддерживают Украину и желают помогать нам в разных сферах.

Так, британский актер Марк Стронг стал 24-м амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24.

Марк Стронг известен по ролям в фильмах Шерлок Холмс, Кингсмен, Загадочное убийство 2, Игра в имитацию и другие. Какое направление поддержал актер, стало известно после его онлайн-встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас также смотрят

Марк Стронг стал амбассадор UNITED24: что известно

5 августа 2023 года, в свой день рождения, Марк Стронг принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в Лондоне, целью которого было собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области.

Актер также будет поддерживать педагогов и помогать восстанавливать украинские школы.

Во время онлайн-звонка президент Украины Владимир Зеленский выразил Марку Стронгу благодарность за поддержку Украины.

— Каждый день украинцы борются за свою свободу и отстаивают свою независимость. Мы благодарны каждому, кто усиливает наш голос на международной арене. Именно такая мощная поддержка необходима, чтобы помочь украинским детям получать качественное образование, несмотря на полномасштабную войну.

Полтора миллиона украинских детей учатся дистанционно, и наша задача вернуть их в школьные аудитории. Благодарен Марку за поддержку этого важного направления, — отметил Зеленский.

Для меня честь стать голосом украинских детей в мире для того, чтобы у них было лучшее будущее.

Как отец двух сыновей я осознаю важность качественного образования и необходимость ходить в школу, общаться с друзьями, приобретать не только знания, но и навыки, необходимые для взрослой жизни. Украинские дети заслуживают того, чтобы получать все необходимое, — сказал Марк Стронг.

UNITED24 имеет более 20 звездных амбассадоров. Ранее мы рассказывали, кто из самых известных друзей Украины стал амбассадором UNITED24.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.