Для мене честь стати голосом українських дітей: британський актор Марк Стронг — новий амбасадор UNITED24

Дедалі більше світових зірок підтримують Україну та бажають допомагати нам у різних сферах.

Так, британський актор Марк Стронг став 24-м амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Марк Стронг відомий за ролями у фільмах Шерлок Голмс, Кінгсмен, Загадкове вбивство 2, Гра в імітацію та інші. Який напрям підтримав актор стало відомо після його онлайн-зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зараз також дивляться

Марк Стронг став амбасадором UNITED24: що відомо

5 серпня 2023 року, у свій день народження, Марк Стронг взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine в Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Актор також підтримуватиме освітян та допомагатиме відновлювати українські школи.

Під час онлайн-дзвінка президент України Володимир Зеленський висловив Марку Стронгу подяку за підтримку України.

— Щодня українці борються за свою свободу та обстоюють свою незалежність. Ми вдячні кожному, хто підсилює наш голос на міжнародній арені. Саме така потужна підтримка необхідна, щоб допомогти українським дітям здобувати якісну освіту попри повномасштабну війну.

Півтора мільйона українських дітей навчаються дистанційно, і наше завдання повернути їх у шкільні аудиторії. Вдячний Марку за підтримку цього важливого напряму, — зазначив Зеленський.

Для мене честь стати голосом українських дітей у світі задля того, щоб у них було краще майбутнє.

Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не тільки знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне, — сказав Марк Стронг.

Читати на тему Дрони для ЗСУ від легенди Зоряних війн: як актор Марк Гемілл зібрав на БпЛА для наших військових Розповідаємо які дрони отримають ЗСУ від Марка Гемілла та у якій кількості.

UNITED24 має понад 20 зіркових амбасадорів. Раніше ми розповідали, хто з найвідоміших друзів України став амбасадором UNITED24.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.