Будет ли Веном 4: какие версии фанатов и возможные даты

Все франшизы фильмов рано или поздно завершаются, однако фанатам всегда хочется продолжения. Это касается и серии фильмов Веном. В 2024 году вышла третья заключительная часть, именно так говорила студия — что это громкий финал. Но фанаты все равно надеются получить продолжение.

Читай в материале, будет ли Веном 4 и есть ли официальные заявления на этот счет.

Будет ли Веном 4

Официально о появлении четвертой части фильма не заявляли. Студия и исполнитель главной роли Том Харди не раз говорили, что это финал. Также в самом фильме логически завершилась сюжетная линия пришельца Венома.

Но поклонники все равно мечтают о продолжении. В частности, они хотят увидеть встречу Венома и Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Они строят теории и даже думают над возможными датами выхода фильма.

В своих расчетах фанаты руководствуются стабильным трехлетним интервалом в производстве фильмов Веном. Первый фильм вышел в 2018 году, второй — в 2021, а третий — в 2024 году. Если студия Sony продолжит соблюдать эти сроки, то четвертая часть может выйти в 2027 году.

Но, если учитывать расширение фильмов о “паучей вселенной” от Sony, таких как Мадам-паутина и Крейвен-охотник, то фильм может выйти не раньше 2028 года. Ведь студия может стремиться интегрировать Венома в эти проекты.

О чем фильмы Веном

Фильмы о Веноме рассказывают историю журналиста Эдди Брока (которого сыграл Том Харди), который случайно становится носителем инопланетного симбиота, по имени Веном. Этот симбиот придает ему сверхчеловеческие силы, но также вызывает конфликты между его собственной волей и жестокими инстинктами пришельца.

Во время трех частей Веном и Эдди учатся жить вместе, а также, конечно, спасают мир. В каждой части появляется “злой симбиот”, который противостоит Веному и хочет навредить человечеству. В последней части история симбиота Венома логически завершилась, так что ждать ли продолжения — вопрос более риторический.

Люди во всем мире ждут продолжения многих фильмов. Ранее мы рассказывали, когда выйдет третья часть фильма Моя вина.

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