Чи буде Веном 4: які версії фанатів та можливі дати

Усі франшизи фільмів рано чи пізно завершуються, утім фанатам завжди хочеться продовження. Це стосується і серії фільмів Веном. У 2024 році вийшла третя завершальна частина, саме так казала студія — що це гучний фінал. Утім, фанати все одно надіються отримати продовження.

Читай у матеріалі, чи буде Веном 4 та чи є офіційні заяви щодо цього.

Чи буде Веном 4

Офіційно про появу четвертої частини фільму не заявляли. Студія та виконавець головної ролі Том Гарді неодноразово казали, що це фінал. Також у самому фільмі логічно завершилася сюжетна лінія прибульця Венома.

Але шанувальники все одно мріють про продовження. Зокрема вони хочуть побачити зустріч Венома та Людини-павука у виконанні Тома Голланда. Тож вони будують теорії та навіть думають над можливими датами виходу фільму.

У своїх розрахунках фанати керуються стабільним трирічним інтервалом у виробництві фільмів Веном. Перший фільм вийшов у 2018 році, другий — у 2021, а третій — у 2024 році. Якщо студія Sony продовжить дотримуватися цих термінів, то четверта частина може вийти у 2027 році.

Але, якщо враховувати розширення фільмів про “павучий всесвіт” від Sony, як-от Мадам-павутина та Крейвен-мисливець, то фільм може вийти не раніше 2028 року. Адже студія може прагнути інтегрувати Венома у ці проекти.

Про що фільми Веном

Фільми про Венома розповідають історію журналіста Едді Брока (якого зіграв Том Гарді), який випадково стає носієм інопланетного симбіота, на ім’я Веном. Цей симбіот надає йому надлюдські сили, але також викликає конфлікти між його власною волею та жорстокими інстинктами прибульця.

Під час трьох частин Веном та Едді вчаться жити разом, а також, звісно, рятують світ. У кожній частині з’являється “злий симбіот”, який протистоїть Веному і хоче нашкодити людству. В останній частині історія симбіота Венома логічно завершилася, тож, чи чекати продовження — питання більше риторичне.

Люди у всьому світі чекають на продовження багатьох фільмів. Раніше ми розповідали, коли вийде третя частина фільму Моя провина.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!