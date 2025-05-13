Шоу-биз

Черногория на Евровидении 2025: возвращение Нины Жижич с символичным посланием

Леся Манзюк, редактор сайта 13 мая 2025, 12:30
Кто такая Nina Žižić
Фото Instagram
мальта на евровидении 2025
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Мальта на Евровидении-2025: Miriana Conte с треком Serving — сияй вопреки всему миру

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