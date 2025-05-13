Черногория на Евровидении 2025: возвращение Нины Жижич с символичным посланием

Евровидение — это не только музыкальный конкурс, а настоящая платформа для культурного самовыражения, где каждая страна пытается рассказать миру свою уникальную историю на языке музыки.

В 2025 году Черногорию на этом престижном фестивале представляет певица Nina Žižić с песней Dobrodošli — проникновенной черногорской композицией, сочетающей символизм и современное звучание.

Читай о Nina Žižić, смысле песни Dobrodošli и переводе, о номере участника — в материале.

Черногория на Евровидении-2025: что известно о Nina Žižić

Это возвращение Нины Жижич на сцену конкурса после участия в 2013 году вместе с группой Who See. Хотя тогда им не удалось пройти в финал, ее энергичное выступление запомнилось зрителям. Возвращение Жижич на сцену Евровидения через 12 лет после ее дебюта стало неожиданным, но очень символическим шагом, подчеркивающим ее эволюцию как артистки.

Нина Жижич — хорошо известная певица из Черногории, чья музыкальная карьера началась еще в детстве. В десять лет она дебютировала на местном телевидении, подражая звездам сцены, параллельно изучая английский язык, литературу и танцы. Ее первые успехи — второе место на национальном конкурсе молодых исполнителей в 2002 году и победа на международном фестивале в Зенице — стали трамплином к профессиональной сцене. Первый сингл “Odlazi” вышел в 2003 году, а уже через год она выступала в составе группы Негре, которая получила популярность в странах Балкан.

О песне Dobrodošli

Песня впервые была представлена ​​10 ноября 2024 года, а обновленная версия для конкурса — 10 марта 2025 года. Это не просто песня о гостеприимстве, как намекает название — “Добро пожаловать”, — а глубокая метафора внутреннего возрождения, женской силы и принятия себя.

Dobrodošli — это драматическая поп-композиция с элементами кинематографического звучания, которую Нина Жижич исполняет с эмоциональной глубиной и силой. В песне переплетаются темы самопринятия, женской силы и духовного перерождения, а ее мелодика вызывает ассоциации с атмосферой фильмов о Джеймсе Бонде.

Авторы песни — Борис Суботич и Виолетта Мигайловская, а продюсером выступил известный на Балканах Дарко Димитров.

Текст песни — Dobrodošli Budi se noć koja je kriva

Umorne oči trlja bez stida

Hoće li doć il’ će da sniva

Zora rujna rane da vida?

Gdje su sad svi? Iza su medja

Pletu vijenac od cvijeca Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće. A kada će? Dobrodošli meni vi

Na predstavu

O ljubavi Kako si ti, da li si dobro?

Gdje su sad svi čisti pred Bogom?

Ko da su nijemi, Stoje bez riječi

Oni što tu su u zlu i u sreći Lica su im crvena

Tugom krpljena

A ko mi je kriv Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proćiće, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće. A kada će? Dobrodošli meni vi

U hotel mojih slabosti

Dobrodošli meni svi

Na predstavu

O ljubavi Izdrži sve, nasmij se

Proći će

Izdrži sve, nasmij se

Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

Перевод песни Dobrodošli на украинском языке

Ласкаво просимо

Прокидається ніч, яка винна,

Стирає втому з очей без сорому.

Чи прийде він, чи тільки снився?

Ранок рожевий загоює рани.

Де вони всі тепер? За тінню.

Плету вінок з квітів.

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу вас —

На виставу

Про любов.

Як ти? Ти в порядку?

Де вони — чисті перед Богом?

Мовчазні, без слів,

Ті, що були в радості й горі.

Їхні обличчя — червоні,

Зшиті смутком.

А хто винен мені?

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.

Ласкаво прошу всіх —

На виставу

Про любов.

Витримай усе, усміхнись —

Мине.

Витримай усе, усміхнись —

Зникне, закінчиться… а коли?

О нацотборе на Евровидение-2025 в Черногории

Первоначально победителем национального отбора в Черногории стала группа NeonoeN с песней Clickbait. Однако впоследствии оказалось, что эта песня уже исполнялась публично в 2023 году, что нарушает правила Евровидения. В результате NeonoeN были дисквалифицированы, и Nina Žižić, занявшая второе место, была избрана представительницей Черногории.

Nina Žižić будет выступать под вторым номером во втором полуфинале.

Песня Dobrodošli не входит в фаворитов по версии букмекеров, занимая одно из последних мест в рейтингах. Однако, как показывает практика, ситуация может измениться после выступления и презентации сценического шоу.

О самом перформансе

В сценическом номере песни Dobrodošli Нина Жижич появляется в белом наряде, что символизирует чистоту, перерождение и внутреннюю силу.

Выступление начинается в полумраке: певица стоит с завязанными глазами, что символизирует слепоту перед жизненными трудностями. В кульминационный момент песни камера начинает вращаться вокруг Жижич, когда она снимает повязку с глаз и начинает двигаться, символизируя пробуждение и принятие себя.

Этот номер отличается минималистической, но глубоко символической постановкой, подчеркивающей главную идею песни — преодоление внутренних барьеров и открытие новых горизонтов через самопознание и принятие.

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