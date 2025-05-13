Чорногорія на Євробаченні 2025: повернення Ніни Жижич із символічним посланням

Євробачення — це не лише музичний конкурс, а справжня платформа для культурного самовираження, де кожна країна намагається розповісти світу свою унікальну історію мовою музики.

У 2025 році Чорногорію на цьому престижному фестивалі представляє співачка Nina Žižić з піснею Dobrodošli — проникливою композицією чорногорською мовою, що поєднує символізм та сучасне звучання.

Читай про Nina Žižić, сенс пісні Dobrodošli та переклад, про номер учасника — у матеріалі.

Чорногорія на Євробаченні-2025: що відомо про Nina Žižić

Це повернення Ніни Жижич на сцену конкурсу після участі у 2013 році разом із гуртом Who See. Хоча тоді їм не вдалося пройти до фіналу, її енергійний виступ запам’ятався глядачам. Повернення Жижич на сцену Євробачення через 12 років після її дебюту стало неочікуваним, але водночас дуже символічним кроком, що підкреслює її еволюцію як артистки.

Ніна Жижич — добре знана співачка з Чорногорії, чия музична кар’єра розпочалася ще в дитинстві. У десять років вона дебютувала на місцевому телебаченні, наслідуючи зірок сцени, паралельно вивчаючи англійську мову, літературу та танці. Її перші успіхи — друге місце на національному конкурсі молодих виконавців у 2002 році та перемога на міжнародному фестивалі в Зениці — стали трампліном до професійної сцени. Перший сингл “Odlazi” вийшов у 2003 році, а вже через рік вона виступала в складі гурту Негре, який здобув популярність у країнах Балкан.

Про пісню Dobrodošli

Пісня була вперше представлена 10 листопада 2024 року, а оновлена версія для конкурсу — 10 березня 2025 року. Це не просто пісня про гостинність, як натякає назва — “Ласкаво просимо”, — а глибока метафора внутрішнього відродження, жіночої сили та прийняття себе.

Dobrodošli — це драматична поп-композиція з елементами кінематографічного звучання, яку Ніна Жижич виконує з емоційною глибиною та силою. У пісні переплітаються теми самоприйняття, жіночої сили й духовного переродження, а її мелодика викликає асоціації з атмосферою фільмів про Джеймса Бонда. Автори пісні — Борис Суботич і Віолета Мігайловська, а продюсером виступив відомий на Балканах Дарко Димитров. Текст пісні — Dobrodošli Budi se noć koja je kriva

Umorne oči trlja bez stida

Hoće li doć il’ će da sniva

Zora rujna rane da vida?

Gdje su sad svi? Iza su medja

Pletu vijenac od cvijeca Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proći će, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće. A kada će? Dobrodošli meni vi

Na predstavu

O ljubavi Kako si ti, da li si dobro?

Gdje su sad svi čisti pred Bogom?

Ko da su nijemi, Stoje bez riječi

Oni što tu su u zlu i u sreći Lica su im crvena

Tugom krpljena

A ko mi je kriv Nasmij se, izdrži sve, proći će

Izdrži sve, proćiće, nasmij se

Proći će, nasmij se, izdrži sve

Nestaće, prestaće. A kada će? Dobrodošli meni vi

U hotel mojih slabosti

Dobrodošli meni svi

Na predstavu

O ljubavi Izdrži sve, nasmij se

Proći će

Izdrži sve, nasmij se

Nestaće, preѕtaće, a kadа će?

Переклад пісні Dobrodošli українською мовою

Ласкаво просимо

Прокидається ніч, яка винна,

Стирає втому з очей без сорому.

Чи прийде він, чи тільки снився?

Ранок рожевий загоює рани.

Де вони всі тепер? За тінню.

Плету вінок з квітів.

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу вас —

На виставу

Про любов.

Як ти? Ти в порядку?

Де вони — чисті перед Богом?

Мовчазні, без слів,

Ті, що були в радості й горі.

Їхні обличчя — червоні,

Зшиті смутком.

А хто винен мені?

Усміхнись, витримай усе — мине.

Витримай усе — мине. Усміхнись.

Мине, усміхнись, витримай усе.

Зникне, закінчиться — а коли?

Ласкаво прошу до мого готелю слабкостей.

Ласкаво прошу всіх —

На виставу

Про любов.

Витримай усе, усміхнись —

Мине.

Витримай усе, усміхнись —

Зникне, закінчиться… а коли?

Про нацвідбір на Євробачення-2025 в Чорногорії

Спочатку переможцем національного відбору в Чорногорії став гурт NeonoeN з піснею Clickbait. Однак згодом виявилося, що ця пісня вже виконувалася публічно у 2023 році, що порушує правила Євробачення. У результаті NeonoeN були дискваліфіковані, і Nina Žižić, яка посіла друге місце, була обрана представницею Чорногорії.

Nina Žižić буде виступати під другим номером в другому півфіналі.

Пісня «Dobrodošli» не входить до фаворитів за версією букмекерів, займаючи одне з останніх місць у рейтингах. Однак, як показує практика, ситуація може змінитися після живого виступу та презентації сценічного шоу.

Про сам перформанс

У сценічному номері пісні Dobrodošli Ніна Жижич з’являється в білому вбранні, що символізує чистоту, переродження та внутрішню силу.

Виступ починається в напівтемряві: співачка стоїть із зав’язаними очима, що символізує сліпоту перед життєвими труднощами. У кульмінаційний момент пісні камера починає обертатися навколо Жижич, коли вона знімає пов’язку з очей і починає рухатися, символізуючи пробудження та прийняття себе.

Цей номер вирізняється мінімалістичною, але глибоко символічною постановкою, яка підкреслює головну ідею пісні — подолання внутрішніх бар’єрів і відкриття нових горизонтів через самопізнання та прийняття.

Ще раніше ми розказували про представників Франції на Євробаченні 2025: глибока емоційна трансформація в пісні Louane — Maman.

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