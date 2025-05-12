Перший півфінал Євробачення-2025: де і коли подивитися шоу наживо в Україні

Якщо ти з нетерпінням чекаєш найголовнішого музичного шоу року, тоді завчасно звільни від справ вечір вівторка.

13 травня о 22.00 за Києвом — саме в цей час швейцарське місто Базель почне транслювати перший півфінал Євробачення-2025.

Більше деталей про свято музики та де його подивитися — дізнайся з матеріалу.

Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення 2025

Місцем шоу стане арена St. Jakobshalle у Базелі, на яку 13 травня вийдуть ті претенденти на перемогу, які за жеребкуванням потрапили у перший півфінал. В тому числі й наші хлопці з гурту Ziferblat.

Ziferblat виступатимуть у першій половині вечора 13 травня — їхній номер 5.

Побачити шоу наживо по телевізору традиційно запропонує канал Суспільне Культура.

А для тих, хто має намір дивиться конкурс на смартфоні чи ноутбуці:

Трансляції покажуть на YouTube-каналі Євробачення Україна, на Facebook–сторінках Суспільного і на офіційних сайтах конкурсу в Україні.

Радіо теж не лишиться осторонь — щоб послухати перший півфінал Євробачення 2025 вмикай Радіо Промінь або слухай через застосунок Suspilne.radio.

Хто коментуватиме перший півфінал Євробачення

Коментуватимуть перший півфінал Євробачення 2025 Тімур Мірошниченко та телеведучий Олександр Педан. Відомо, що Педан вже активно готується до своєї ролі, він слухає пісні учасників у машині та вивчає трек українського гурту Ziferblat.

І ще одна вкрай важлива річ: цього вечора ми можемо голосувати, але, на жаль, не за своїх. Правила суворі — голосуєш тільки за інші країни, якщо твоя бере участь у цьому ж півфіналі.

Цікаво, що поки найвищі шанси на перемогу, за оцінками букмекерів, у Швеції, і це приблизно 35%. Оцінюємо виступ комедійного тріо KAJ самі й готуймося підтримати інших фаворитів, бо обираючи найкращих, ми допомагаємо їм пройти до фіналу.

Раніше ми розповідали: Швеція на Євробаченні-2025, гурт KAJ співатиме про насолоду від сауни.

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