Перший півфінал Євробачення-2025: де і коли подивитися шоу наживо в Україні

Фото Instagram Якщо ти з нетерпінням чекаєш найголовнішого музичного шоу року, тоді завчасно звільни від справ вечір вівторка. 13 травня о 22.00 за Києвом — саме в цей час швейцарське місто Базель почне транслювати перший півфінал Євробачення-2025. Більше деталей про свято музики та де його подивитися — дізнайся з матеріалу. Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення 2025 Місцем шоу стане арена St. Jakobshalle у Базелі, на яку 13 травня вийдуть ті претенденти на перемогу, які за жеребкуванням потрапили у перший півфінал. В тому числі й наші хлопці з гурту Ziferblat. Ziferblat виступатимуть у першій половині вечора 13 травня — їхній номер 5. Побачити шоу наживо по телевізору традиційно запропонує канал Суспільне Культура. А для тих, хто має намір дивиться конкурс на смартфоні чи ноутбуці: Трансляції покажуть на YouTube-каналі Євробачення Україна, на Facebook–сторінках Суспільного і на офіційних сайтах конкурсу в Україні. Радіо теж не лишиться осторонь — щоб послухати перший півфінал Євробачення 2025 вмикай Радіо Промінь або слухай через застосунок Suspilne.radio. Читати на тему Коли буде Євробачення-2025 — точні дати півфіналів та фіналу у Швейцарії На які дати заплановані півфінали та фінал Євробачення-2025. Хто коментуватиме перший півфінал Євробачення Коментуватимуть перший півфінал Євробачення 2025 Тімур Мірошниченко та телеведучий Олександр Педан. Відомо, що Педан вже активно готується до своєї ролі, він слухає пісні учасників у машині та вивчає трек українського гурту Ziferblat. І ще одна вкрай важлива річ: цього вечора ми можемо голосувати, але, на жаль, не за своїх. Правила суворі — голосуєш тільки за інші країни, якщо твоя бере участь у цьому ж півфіналі. Цікаво, що поки найвищі шанси на перемогу, за оцінками букмекерів, у Швеції, і це приблизно 35%. Оцінюємо виступ комедійного тріо KAJ самі й готуймося підтримати інших фаворитів, бо обираючи найкращих, ми допомагаємо їм пройти до фіналу. Раніше ми розповідали: Швеція на Євробаченні-2025, гурт KAJ співатиме про насолоду від сауни.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter