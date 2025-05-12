Первый полуфинал Евровидения-2025: где и когда посмотреть шоу вживую в Украине

Если ты с нетерпением ждешь самого главного музыкального шоу года, тогда заранее освободи вечер вторника.

13 мая в 22:00 по Киеву — именно в это время швейцарский город Базель начнет транслировать первый полуфинал Евровидения-2025.

Больше деталей о празднике музыки и где посмотреть шоу — читай в материале.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025

Местом шоу станет арена St. Jakobshalle в Базеле, на которую 13 мая выйдут те претенденты на победу, кто по жеребьевке попал в первый полуфинал. В том числе и наши ребята из группы Ziferblat.

Ziferblat будут выступать в первой половине вечера 13 мая — их номер 5.

Увидеть шоу вживую по телевизору традиционно предложит канал Суспільне Культура.

А для тех, кто хочет смотреть конкурс на смартфоне или ноутбуке:

Трансляции покажут на YouTube-каналіе Евровидения Украина, на Facebook-страницах Общественного и на официальных сайтах конкурса в Украине.

Радио тоже не останется в стороне — чтобы послушать первый полуфинал Евровидения 2025 года, включай Радио Луч или слушай через приложение Suspilne.radio.

Кто будет комментировать первый полуфинал Евровидения

Комментировать первый полуфинал Евровидения 2025 будет Тимур Мирошниченко и телеведущий Александр Педан. Известно, что Педан активно готовится к своей роли, он слушает песни участников в машине и изучает трек украинской группы Ziferblat.

И еще одна очень важная вещь: в этот вечер мы можем голосовать, но, к сожалению, не за своих. Правила строги — голосуешь только за другие страны, если твой участник в этом же полуфинале.

Интересно, что пока самые высокие шансы на победу, по оценкам букмекеров, у Швеции, примерно 35%. Оцениваем выступление комедийного трио KAJ сами и готовимся поддержать других фаворитов, потому что, выбирая лучших, мы помогаем им пройти в финал.

Ранее мы рассказывали: Швеция на Евровидении-2025, группа KAJ будет петь о наслаждении сауной.

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