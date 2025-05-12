Первый полуфинал Евровидения-2025: где и когда посмотреть шоу вживую в Украине

Фото Instagram Если ты с нетерпением ждешь самого главного музыкального шоу года, тогда заранее освободи вечер вторника. 13 мая в 22:00 по Киеву — именно в это время швейцарский город Базель начнет транслировать первый полуфинал Евровидения-2025. Больше деталей о празднике музыки и где посмотреть шоу — читай в материале.Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025 Местом шоу станет арена St. Jakobshalle в Базеле, на которую 13 мая выйдут те претенденты на победу, кто по жеребьевке попал в первый полуфинал. В том числе и наши ребята из группы Ziferblat. Ziferblat будут выступать в первой половине вечера 13 мая — их номер 5. Увидеть шоу вживую по телевизору традиционно предложит канал Суспільне Культура. А для тех, кто хочет смотреть конкурс на смартфоне или ноутбуке: Трансляции покажут на YouTube-каналіе Евровидения Украина, на Facebook-страницах Общественного и на официальных сайтах конкурса в Украине. Радио тоже не останется в стороне — чтобы послушать первый полуфинал Евровидения 2025 года, включай Радио Луч или слушай через приложение Suspilne.radio. Читать по теме Когда будет Евровидение-2025 — точные даты полуфиналов и финала в Швейцарии Когда ожидаются полуфиналы и финал Евровидения 2025 в Базеле – узнай даты. Кто будет комментировать первый полуфинал Евровидения Комментировать первый полуфинал Евровидения 2025 будет Тимур Мирошниченко и телеведущий Александр Педан. Известно, что Педан активно готовится к своей роли, он слушает песни участников в машине и изучает трек украинской группы Ziferblat. И еще одна очень важная вещь: в этот вечер мы можем голосовать, но, к сожалению, не за своих. Правила строги — голосуешь только за другие страны, если твой участник в этом же полуфинале. Интересно, что пока самые высокие шансы на победу, по оценкам букмекеров, у Швеции, примерно 35%. Оцениваем выступление комедийного трио KAJ сами и готовимся поддержать других фаворитов, потому что, выбирая лучших, мы помогаем им пройти в финал. Ранее мы рассказывали: Швеция на Евровидении-2025, группа KAJ будет петь о наслаждении сауной.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter