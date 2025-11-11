Что посмотреть на Netflix в ноябре: главные премьеры месяца

В ноябре 2025 года Netflix готовит зрителям один из самых ярких месяцев года. Если вы все еще не решили, что посмотреть на Netflix в ноябре 2025, — выбор будет непростым: от долгожданного финала Дивні дива до свежих драм и триллеров, которые не отпустят до последней минуты.

Мы собрали для вас самые интересные сериалы и фильмы, которые действительно стоят вашего времени этой осенью.

Очень странные дела: финальный сезон легендарного сериала

Если ты до сих пор сомневаетесь, что стоит посмотреть на Netflix в ноябре, — ответ очевиден. 26 ноября выходит первая часть финального сезона культового шоу Дивні дива 5.

Действие вновь перенесет нас в городок Хоукинс 1980-х, где герои встретятся лицом к лицу с миром наизнанку и последней битвой за выживание. К своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и вся оригинальная команда.

Этот сезон станет эпическим завершением истории, длившейся более семи лет и превратившейся в культурное явление.

Плюрибус: сериал-сенсация

Еще одна причина, что интересного посмотреть на Netflix в ноябре, — это новая работа Винса Гиллигана, автора Breaking Bad и Better Call Saul. Его фантастический сериал Плюрибус обещает стать настоящей сенсацией.

Главная героиня — писательница, единственная в мире невосприимчивая к загадочному вирусу счастья. Все остальные зараженные становятся постоянно улыбающимися и беззаботными, теряя способность критически мыслить. Теперь она должна спасти человечество от избыточного оптимизма.

В главных ролях — Риа Сихорн и Каролина Видра. Это умная научно-фантастическая драма с философским подтекстом и сильными женскими персонажами.

Звір в мене: психологический триллер от Netflix

Если ты ищет, что посмотреть на Netflix в ноябре, но хочется чего-то более напряженного, — обрати внимание на триллер Звір в мені, премьера которого состоится 13 ноября.

Известной писательнице предстоит столкнуться с таинственным соседом, которого обвиняют в убийстве. В главных ролях — Клэр Дэйнс и Мэттью Риз. Это психологическая игра на грани безумия, где напряжение растет с каждой серией, а финал обещает шокировать.

До останього самурая: японская история выживания

Еще одна новинка, которую стоит добавить в список что посмотреть на Netflix в ноябре, — это японский сериал Останього самурая. Критики уже называют его смесью Сегуна и Гри в кальмара.

Сюжет переносит зрителя в конец XIX века: бывший самурай участвует в смертельной игре, чтобы спасти свою семью.

Атмосферный, зрелищный и эмоциональный — проект уже получил высокие оценки на фестивалях и стал одной из самых обсуждаемых азиатских премьер года.

Вбитий блискавкою: история, которую точно стоит посмотреть на Netflix в ноябре

На десерт — еще одна громкая премьера месяца. Мини-сериал Вбитий блискавкою — историческая драма от Netflix о жизни и гибели президента США Джеймса Гарфилда.

В ролях — Майкл Шеннон и Мэттью Макфейден. Это масштабная, атмосферная история о власти, амбициях и фатальных решениях, которая понравится всем любителям глубокой драмы.

Если ты ищешь что посмотреть на Netflix в ноябре 2025 – этот сериал станет настоящей находкой для ценителей драм с глубоким содержанием.

