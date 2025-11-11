Що подивитися на Netflix в листопаді: головні прем’єри місяця

Листопад обіцяє стати одним із найяскравіших місяців року для всіх, хто шукає що подивитися на Netflix в листопаді 2025. Платформа готує низку прем’єр — від довгоочікуваного фіналу Дивних див до нових драм і трилерів, які точно втримають увагу до останньої серії.
Ми зібрали для вас найцікавіші фільми та серіали, які варті вашого часу цієї осені.
Дивні дива: фінальний сезон легендарного серіалу
Якщо ти досі вагаєтесь, що варто подивитися на Netflix у листопаді, — відповідь очевидна. 26 листопада на платформі виходить перша частина фінального сезону культового серіалу Дивні дива 5.
Події повернуть нас до містечка Гокінс у 1980-х, де герої знову зіткнуться зі світом навиворіт і фінальною битвою за виживання. До своїх ролей повернуться Міллі Боббі Браун, Девід Гарбор, Вайнона Райдер і вся оригінальна команда.
Цей сезон стане епічним завершенням історії, що тривала понад сім років і перетворилася на культурне явище.
Плюрибус: серіал-сенсація
Ще одна з причин, що цікавого подивитися на Netflix у листопаді — новий серіал Плюрибус від Вінса Ґілліґана, автора Breaking Bad та Better Call Saul.
У центрі сюжету — письменниця, яка виявляє, що єдина у світі має імунітет до загадкового вірусу щастя. Усі заражені стають постійно усміхненими, безтурботними та некритичними, тому героїня має врятувати людство від надміру оптимізму.
Це науково-фантастична драма з глибоким підтекстом і сильними акторками — Рією Сігорн та Кароліною Видрою.
Звір у мені: психологічний трилер від Netflix
Якщо ти шукаєш що подивитися на Netflix в листопаді, але хочеш чогось напруженого — зверни увагу на серіал Звір у мені, прем’єра якого відбудеться 13 листопада.
Відомій письменниці доведеться зіткнутися з своїм загадковим сусідом, якого звинувачують у вбивстві. У головних ролях — Клер Дейнс і Меттью Різ. Це трилер, де напруга зростає з кожним епізодом, а фінал обіцяє бути шокуючим.
До останнього самурая: японська історія виживання
Ще одна новинка, що подивитися на Netflix в листопаді, — серіал до останнього самурая. Його вже називають поєднанням Сьогуна та Гри в кальмара.
Дія розгортається наприкінці XIX століття, коли колишній самурай бере участь у смертельній грі, щоб урятувати свою родину. Критики вже назвали проект одним з найяскравіших японських серіалів року.
Убитий блискавкою: історія, яку точно варто подивитися на Netflix у листопаді
Наостанок — ще одна гучна прем’єра місяця. Мінісеріал Убитий блискавкою — історична драма від Netflix, що розповідає про життя і смерть президента США Джеймса Гарфілда.
Головні ролі виконують Майкл Шеннон і Меттью Макфейден. Це масштабна, атмосферна історія про владу, амбіції та фатальні рішення.
Якщо ти шукаєш що подивитися на Netflix в листопаді 2025 — цей серіал стане справжньою знахідкою для поціновувачів драм із глибоким змістом.
Холодними осінніми вечорами якнайбільше хочеться затишку та цікавого кіно.
