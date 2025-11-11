Що подивитися на Netflix в листопаді: головні прем’єри місяця

Листопад обіцяє стати одним із найяскравіших місяців року для всіх, хто шукає що подивитися на Netflix в листопаді 2025. Платформа готує низку прем’єр — від довгоочікуваного фіналу Дивних див до нових драм і трилерів, які точно втримають увагу до останньої серії.

Ми зібрали для вас найцікавіші фільми та серіали, які варті вашого часу цієї осені.

Дивні дива: фінальний сезон легендарного серіалу

Якщо ти досі вагаєтесь, що варто подивитися на Netflix у листопаді, — відповідь очевидна. 26 листопада на платформі виходить перша частина фінального сезону культового серіалу Дивні дива 5.

Події повернуть нас до містечка Гокінс у 1980-х, де герої знову зіткнуться зі світом навиворіт і фінальною битвою за виживання. До своїх ролей повернуться Міллі Боббі Браун, Девід Гарбор, Вайнона Райдер і вся оригінальна команда.

Цей сезон стане епічним завершенням історії, що тривала понад сім років і перетворилася на культурне явище.

Плюрибус: серіал-сенсація

Ще одна з причин, що цікавого подивитися на Netflix у листопаді — новий серіал Плюрибус від Вінса Ґілліґана, автора Breaking Bad та Better Call Saul.

У центрі сюжету — письменниця, яка виявляє, що єдина у світі має імунітет до загадкового вірусу щастя. Усі заражені стають постійно усміхненими, безтурботними та некритичними, тому героїня має врятувати людство від надміру оптимізму.

Це науково-фантастична драма з глибоким підтекстом і сильними акторками — Рією Сігорн та Кароліною Видрою.

Звір у мені: психологічний трилер від Netflix

Якщо ти шукаєш що подивитися на Netflix в листопаді, але хочеш чогось напруженого — зверни увагу на серіал Звір у мені, прем’єра якого відбудеться 13 листопада.

Відомій письменниці доведеться зіткнутися з своїм загадковим сусідом, якого звинувачують у вбивстві. У головних ролях — Клер Дейнс і Меттью Різ. Це трилер, де напруга зростає з кожним епізодом, а фінал обіцяє бути шокуючим.

До останнього самурая: японська історія виживання

Ще одна новинка, що подивитися на Netflix в листопаді, — серіал до останнього самурая. Його вже називають поєднанням Сьогуна та Гри в кальмара.

Дія розгортається наприкінці XIX століття, коли колишній самурай бере участь у смертельній грі, щоб урятувати свою родину. Критики вже назвали проект одним з найяскравіших японських серіалів року.

Убитий блискавкою: історія, яку точно варто подивитися на Netflix у листопаді

Наостанок — ще одна гучна прем’єра місяця. Мінісеріал Убитий блискавкою — історична драма від Netflix, що розповідає про життя і смерть президента США Джеймса Гарфілда.

Головні ролі виконують Майкл Шеннон і Меттью Макфейден. Це масштабна, атмосферна історія про владу, амбіції та фатальні рішення.

Якщо ти шукаєш що подивитися на Netflix в листопаді 2025 — цей серіал стане справжньою знахідкою для поціновувачів драм із глибоким змістом.

