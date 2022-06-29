Джек Воробей эпически возвращается? Джонни Депп ведет переговоры с Disney на $300 млн

Известный голливудский актер Джонни Депп может вернуться к съемкам серии фильмов Пираты Карибского моря после расторжения контракта в 2018 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Предыстория

За последние 15 лет Депп сыграл главную роль в пяти фильмах о пиратах, последний из которых — Мертвецы не рассказывают сказки — вышел в прокат в 2017 году.

А в 2018 году компания Disney исключила “Джека Воробья” из актерского состава шестой части из-за статьи его бывшей девушки Эмбер Херд для The Washington Post. В нем женщина обвиняла Деппа в домашнем насилии.

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Тогда актер попал под культуру отмены, а кинофанаты были в отчаянии, ведь фильмы о пиратах тесно связаны с персонажем Деппа.

Надежда на возвращение

Впрочем, недавно суд Эмбер Херд и Джонни Деппа завершился победой актера и полным его оправданием. А с чистой совестью можно возвращаться в кинематограф.

В настоящее время 59-летний актер ведет переговоры с Disney о сделке на $300 млн. Речь идет не только о продолжении легендарной серии. Disney Plus также запускает сериал о ранней жизни капитана Черной жемчужины и хочет, чтобы Депп принял участие в его создании.

Кроме того, медиакомпания предложила внести “значительное пожертвование” в благотворительную организацию на усмотрение Деппа в качестве жеста доброй воли.

Ранее кинозвезда заявляла, что больше не будет сотрудничать с Disney после инцидента в 2018 году. Однако информация о переговорах актера касательно съёмок пиратов появилась после очищения репутации Деппа после приговора суда с Херд.

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