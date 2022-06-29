Джек Горобець епічно повертається? Джонні Депп веде перемовини з Disney на $300 млн

Відомий голлівудський актор Джонні Депп може повернутись до зйомок серії фільмів Пірати Карибського моря після розірвання контракту у 2018 році. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Передісторія

За останні 15 років Депп зіграв головну роль у п’яти фільмах про піратів, останній з яких — Мерці не розповідають казки — вийшов у прокат у 2017 році.

А у 2018 році компанія Disney виключила “Джека Горобця” з акторського складу шостої частини через статтю його колишньої дівчини Ембер Херд для The Washington Post. У ній жінка звинувачувала Деппа в домашньому насильстві.

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Тоді актор потрапив під культуру скасування, а кінофанати були в розпачі, адже фільми про піратів міцно пов’язані з персонажем Деппа.

Надія на повернення

Утім нещодавно суд Ембер Херд та Джонні Деппа завершився перемогою актора та повним його виправданням. А з чистою совістю можна повертатись у кінематограф.

Нині 59-річний актор веде переговори з Disney про угоду на $300 млн. Йдеться не лише про продовження легендарної серії. Disney Plus також запускає серіал про раннє життя капітана Чорної перлини й хоче, щоб Депп взяв участь у його створенні.

Крім того, медіакомпанія запропонувала внести “значну пожертву” до благодійної організації за вибором Деппа як жест доброї волі.

Раніше кіноактор заявляв, що більше не співпрацюватиме з Disney після інциденту у 2018 році. Проте інформація про перемовини актора щодо зйомок піратів з’явилась після “очищення” репутації Деппа та вироку суду з Херд.

Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит голлівудського актора Бена Стіллера вкотре це підтверджує. Читай, що робив Бен Стіллер у Львові.

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