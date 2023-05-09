Долгожданное объявление победителя! Когда состоится финал Евровидения-2023 и где его посмотреть

Сегодня, 9 мая, начинается самый известный песенный конкурс — Евровидение. 9 и 11 мая состоятся два полуфинала конкурса. Самые талантливые попадут в финал. Читай в нашем материале, когда финал Евровидения и где можно посмотреть.

Евровидение-2023 финал: когда и во сколько смотреть онлайн

Украина автоматически попадает в гранд-финал конкурса Евровидение-2023, став победительницей прошлого года. Вместе с Украиной в гранд-финале будут Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, ведь они стали основательницами конкурса.

Финал Евровидения состоится 13 мая. Он начнется в 22:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра онлайн сразу на нескольких платформах.

Известно, что в гранд-финале выступят Kalush Orchestra, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и группа GO-A.

По порядку Украина выступит 19, а Великобритания — 26. Ранее мы рассказывали, кто представит Украину на Евровидении-2023.

Финал Евровидения 2023: где смотреть

Посмотреть финал Евровидения можно на нескольких страницах:

Телеканал Суспільне Культура.

Культура. Facebook Евровидения.

Сайт Суспільне Культура.

Культура. Сайт Суспільне Евровидение.

Евровидение. YouTube-канал Евровидения Украины.

YouTube-канал конкурса Евровидение.

Дія.TV

Финал Евровидения-2023 начнется 13 мая в 22:00 по Киеву. Украина будет выступать под номером 19.

Ранее мы рассказывали о Евровидении 2023 — даты и расписание конкурса.

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