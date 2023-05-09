Довгоочікуване оголошення переможця! Коли відбудеться фінал Євробачення-2023 та де його подивитися

Сьогодні, 9 травня, розпочинається найвідоміший пісенний конкурс — Євробачення. 9 та 11 травня відбудуться два півфінали конкурсу. Найталановитіші потраплять у фінал. Читай у нашому матеріалі, коли фінал Євробачення та де його можна подивитися.

Євробачення-2023 фінал: коли і о котрій дивитися онлайн

Україна автоматично потрапляє у гранд-фінал конкурсу Євробачення-2023, адже стала переможницею минулого року. Разом з Україною у гранд-фіналі будуть Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, адже вони стали засновницями конкурсу.

Фінал Євробачення відбудеться 13 травня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом та буде доступний до перегляду онлайн відразу на кількох платформах.

Відомо, що у гранд-фіналі виступатимуть Kalush Orchestra, Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та гурт GO-A.

За порядком Україна виступить 19, а Велика Британія — 26. Раніше ми розповідали, хто представить Україну на Євробаченні-2023.

Фінал Євробачення 2023: де дивитися

Подивитися фінал Євробачення можна на декількох сторінках:

Фінал Євробачення-2023 розпочнеться 13 травня о 22:00 за київським часом. Україна виступатиме під номером 19.

Раніше ми розповідали про Євробачення 2023 — дати та розклад конкурсу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!