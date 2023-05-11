Шоу-біз

І вони проходять у фінал! Хто переміг у другому півфіналі Євробачення-2023

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 12 Травня 2023, 00:09
переможці другого півфіналу Євробачення 2023
Фото: Getty Images

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