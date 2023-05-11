І вони проходять у фінал! Хто переміг у другому півфіналі Євробачення-2023

Що ж, переможці другого півфіналу Євробачення 2023 відомі. А це означає, що ми маємо сформовану картинку учасників фіналу пісенного конкурсу.

Розповідаємо, хто переміг у другому півфіналі Євробачення у 2023 році.

Євробачення: переможці другого півфіналу

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje

Кіпр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart

Естонія: Alika — Bridges

Бельгія: Gustaph — Because of You

Австрія: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?

Литва: Monika Linkyte — Stay

Польща: Blanka — Solo

Австралія: Voyager — Promise

Вірменія: Brunette — Future Lover

Словенія: Joker Out — Carpe diem

Нагадаємо, що Україна (Tvorchi з піснею Heart of steel) виступатиме у фіналі як переможець минулорічного конкурсу, разом з країнами-засновниками Євробачення: Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією.

Читати на тему Перший півфінал позаду! Хто пройшов у фінал Євробачення 2023 Список переможців першого півфіналу головного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Коли фінал Євробачення 2023

Тепер ми чекаємо на фінал, який відбудеться за два дні, 13 травня 2023 року, о 22:00.

А вже хто стане переможцем, вирішать як судді, так і глядачі у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2023 року, ми з тобою знаємо. А тепер нагадуємо, хто перемагав від України на Євробаченні за всі часи.

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