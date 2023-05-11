І вони проходять у фінал! Хто переміг у другому півфіналі Євробачення-2023

Що ж, переможці другого півфіналу Євробачення 2023 відомі. А це означає, що ми маємо сформовану картинку учасників фіналу пісенного конкурсу.
Розповідаємо, хто переміг у другому півфіналі Євробачення у 2023 році.
Нагадаємо, що Україна (Tvorchi з піснею Heart of steel) виступатиме у фіналі як переможець минулорічного конкурсу, разом з країнами-засновниками Євробачення: Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією.
Тепер ми чекаємо на фінал, який відбудеться за два дні, 13 травня 2023 року, о 22:00.
А вже хто стане переможцем, вирішать як судді, так і глядачі у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2023.
Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2023 року, ми з тобою знаємо. А тепер нагадуємо, хто перемагав від України на Євробаченні за всі часи.
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