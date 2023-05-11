И они проходят в финал! Кто победил во втором полуфинале Евровидения-2023

Что ж, победители второго полуфинала Евровидения 2023 года известны. А это значит, что у нас есть сформированная картинка участников финала песенного конкурса.
Рассказываем, кто победил во втором полуфинале Евровидения в 2023 году.
Напомним, что Украина (Tvorchi с песней Heart of steel) будет выступать в финале как победитель прошлогоднего конкурса вместе со странами-основателями Евровидения: Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией.
Теперь мы ждем финала, который состоится через два дня, 13 мая 2023 года, в 22:00.
А кто станет победителем, решат как судьи, так и зрители в финале песенного конкурса Евровидения 2023.
Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2023, мы с тобой знаем. А теперь напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.
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