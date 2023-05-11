И они проходят в финал! Кто победил во втором полуфинале Евровидения-2023

Что ж, победители второго полуфинала Евровидения 2023 года известны. А это значит, что у нас есть сформированная картинка участников финала песенного конкурса.

Рассказываем, кто победил во втором полуфинале Евровидения в 2023 году.

Евровидение: победители второго полуфинала

Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart

Эстония: Alika — Bridges

Бельгия: Gustaph — Because of You

Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar?

Литва: Monika Linkyte — Stay

Польша: Blanka — Solo

Австралия: Voyager — Promise

Армения: Brunette — Future Lover

Словения: Joker Out — Carpe diem

Напомним, что Украина (Tvorchi с песней Heart of steel) будет выступать в финале как победитель прошлогоднего конкурса вместе со странами-основателями Евровидения: Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией.

Читать по теме Первый полуфинал сзади! Кто прошел в финал Евровидения 2023 года Список победителей первого полуфинала главного песенного конкурса Евровидения 2023 года.

Когда финал Евровидения 2023

Теперь мы ждем финала, который состоится через два дня, 13 мая 2023 года, в 22:00.

А кто станет победителем, решат как судьи, так и зрители в финале песенного конкурса Евровидения 2023.

Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2023, мы с тобой знаем. А теперь напоминаем, кто побеждал от Украины на Евровидении за все времена.

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