Вдохновленный украинским флагом! Рассказываем о сине-желтых образах Саниной и Уэддингем на Евровидении

Второй полуфинал Евровидения-2023 начался, но зрителей радуют не только песни конкурсантов, но и образы ведущих конкурса. Сегодня на главной сцене Ливерпуля Юлия Санина и Ханна Уэддингем одеты в цветах украинского флага.
Эффектный образ для второго полуфинала создал украинский бренд GUDU. Творцы вдохновлялись образами британской легенды музыки — Дэвида Боуи.
Рок-дива предстала перед зрителями в футуристическом образе цвета голубого металла. Украшен он шнуровкой и объемными рукавами.
Поддерживает образ и прическа: плотный пучок дополняется косичками, в которые вплетены синие пряди.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Julia Sanina (@the_hardkiss)
Допис, поширений Julia Sanina (@the_hardkiss)
Британскую актрису и певицу Ханну Уэддингем нарядили в приталенное желтое платье с открытыми ногами и декольте. Этот образ поддерживает голубые оттенки наряда Юлии Саниной.
Поэтому ведущие песенного конкурса вместе воспроизводят цвета украинского флага, а Великобритания в очередной раз чтит нашу страну, от имени которой проводит Евровидение в этом году у себя дома.
Третья ведущая шоу Алиша Диксон тоже не забыла об Украине и дополнила свой образ на первом полуфинале Евровидения украшением от украинского бренда.
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