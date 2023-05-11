Вдохновленный украинским флагом! Рассказываем о сине-желтых образах Саниной и Уэддингем на Евровидении

Второй полуфинал Евровидения-2023 начался, но зрителей радуют не только песни конкурсантов, но и образы ведущих конкурса. Сегодня на главной сцене Ливерпуля Юлия Санина и Ханна Уэддингем одеты в цветах украинского флага.

Что известно об образе Юлии Саниной на втором полуфинале Евровидения

Эффектный образ для второго полуфинала создал украинский бренд GUDU. Творцы вдохновлялись образами британской легенды музыки — Дэвида Боуи.

Рок-дива предстала перед зрителями в футуристическом образе цвета голубого металла. Украшен он шнуровкой и объемными рукавами.

Поддерживает образ и прическа: плотный пучок дополняется косичками, в которые вплетены синие пряди.

Что известно об образе Ханны Уэддингем на втором полуфинале Евровидения

Британскую актрису и певицу Ханну Уэддингем нарядили в приталенное желтое платье с открытыми ногами и декольте. Этот образ поддерживает голубые оттенки наряда Юлии Саниной.

Поэтому ведущие песенного конкурса вместе воспроизводят цвета украинского флага, а Великобритания в очередной раз чтит нашу страну, от имени которой проводит Евровидение в этом году у себя дома.

Третья ведущая шоу Алиша Диксон тоже не забыла об Украине и дополнила свой образ на первом полуфинале Евровидения украшением от украинского бренда.

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