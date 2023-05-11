Натхненні українським прапором! Розповідаємо про синьо-жовті образи Саніної та Веддінгем на Євробачення

Другий півфінал Євробачення-2023 розпочався, але глядачів тішать не лише пісні конкурсантів, але й образи ведучих конкурсу. Сьогодні на головній сцені Ліверпуля Юлія Саніна та Ханна Веддінгем одягнені у кольорах українського прапора.

Що відомо про образ Юлії Саніної на другому півфіналі Євробачення

Ефектний образ для другого півфіналу створив український бренд GUDU. Митці надихались образами британської легенди музики — Девіда Боуі.

Рок-діва з’явилась перед глядачами у футуристичному образі кольору блакитного металу. Прикрашений він шнурівкою та об’ємними рукавами.

Підтримує образ й зачіска: щільний пучок доповнюється косичками, у які вплетені сині пасма.

Що відомо про образ Ханни Веддінгем на другому півфіналі Євробачення

Британську акторку та співачку Ханну Веддінгем вбрали у приталену жовту сукню з відкритими ногами та декольте. Цей образ підтримує блакитні відтінки вбрання Юлії Саніної.

Тож ведучі пісенного конкурсу разом відтворюють кольори українського прапора, а Велика Британія вкотре віддає шану нашій країні, від імені якої проводить Євробачення цього року у себе вдома.

Третя ведуча шоу Аліша Діксон теж не забула про Україну та доповнила свій образ на першому півфіналі Євробачення прикрасою від українського бренду.

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