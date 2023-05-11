Пісенна боротьба набирає нових обертів! Трансляція Євробачення-2023 онлайн

Як невпинно летить час! Не встигли ми отямитись від феєрії перших виступів, як сьогодні, 11 травня, розпочався другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 на головній сцені Ліверпуля у Великій Британії.
Поборотись за вихід у фінал цього разу зможуть конкурсанти з 16 країн, які виконають свої пісні та продемонструють номери наживо. А дивитись онлайн-трансляцію Євробачення можна у нашому матеріалі нижче.
Офіційний YouTube-канал пісенного конкурсу Eurovision Song Contest дає своїм поціновувачам можливість перегляду другого півфіналу.
У другому півфіналі візьмуть участь представники 16 країн. Їхні порядкові номери та пісні:
Також за посиланням ти можеш слухати Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.
Крім того, нагадуємо, що є ще багато можливостей, де ще можна дивитись Євробачення 2023 онлайн.
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