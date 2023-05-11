Пісенна боротьба набирає нових обертів! Трансляція Євробачення-2023 онлайн

Як невпинно летить час! Не встигли ми отямитись від феєрії перших виступів, як сьогодні, 11 травня, розпочався другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 на головній сцені Ліверпуля у Великій Британії.

Поборотись за вихід у фінал цього разу зможуть конкурсанти з 16 країн, які виконають свої пісні та продемонструють номери наживо. А дивитись онлайн-трансляцію Євробачення можна у нашому матеріалі нижче.

Євробачення-2023 пряма трансляція онлайн

Офіційний YouTube-канал пісенного конкурсу Eurovision Song Contest дає своїм поціновувачам можливість перегляду другого півфіналу.

У другому півфіналі візьмуть участь представники 16 країн. Їхні порядкові номери та пісні:

Данія: Reiley — Breaking My Heart Вірменія: Brunette — Future Lover Румунія: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on) Естонія: Alika — Bridges Бельгія: Gustaph — Because of You Кіпр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart Ісландія: Diljá — Power Греція: Victor Vernicos — What They Say Польща: Blanka — Solo Словенія: Joker Out — Carpe diem Грузія: Iru — Echo Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal Австрія: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar? Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва: Monika Linkyte — Stay Австралія: Voyager — Promise

Також за посиланням ти можеш слухати Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

Крім того, нагадуємо, що є ще багато можливостей, де ще можна дивитись Євробачення 2023 онлайн.

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