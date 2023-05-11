Песенная борьба набирает новые обороты! Трансляция Евровидение-2023 онлайн

Как неустанно летит время! Не успели мы прийти в себя от феерии первых выступлений, как сегодня, 11 мая, начался второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023 на главной сцене Ливерпуля в Великобритании.
Побороться за выход в финал на этот раз смогут конкурсанты из 16 стран, которые исполнят свои песни и продемонстрируют номера вживую. А смотреть онлайн трансляцию Евровидения можно в нашем материале ниже.
Официальный YouTube канал песенного конкурса Eurovision Song Contest дает своим ценителям возможность просмотра второго полуфинала.
Во втором полуфинале примут участие представители 16 стран. Их порядковые номера и песни:
Также по ссылке ты можешь слушать Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.
Кроме того, напоминаем, что есть еще много возможностей, где можно смотреть Евровидение 2023 онлайн.
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