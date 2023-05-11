Песенная борьба набирает новые обороты! Трансляция Евровидение-2023 онлайн

Как неустанно летит время! Не успели мы прийти в себя от феерии первых выступлений, как сегодня, 11 мая, начался второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2023 на главной сцене Ливерпуля в Великобритании.

Побороться за выход в финал на этот раз смогут конкурсанты из 16 стран, которые исполнят свои песни и продемонстрируют номера вживую. А смотреть онлайн трансляцию Евровидения можно в нашем материале ниже.

Евровидение-2023 прямая трансляция онлайн

Официальный YouTube канал песенного конкурса Eurovision Song Contest дает своим ценителям возможность просмотра второго полуфинала.

Во втором полуфинале примут участие представители 16 стран. Их порядковые номера и песни:

Дания: Reiley — Breaking My Heart Армения: Brunette — Future Lover Румыния: Theodor Andrei — D.G.T. (Off and on) Эстония: Alika — Bridges Бельгия: Gustaph — Because of You Кипр: Andrew Lambrou — Break a Broken Heart Исландия: Diljá — Power Греция: Victor Vernicos — What They Say Польша: Blanka — Solo Словения: Joker Out — Carpe diem Грузия: Iru — Echo Сан-Марино: Piqued Jacks — Like an Animal Австрия: Teya & Salena — Who the Hell is Edgar? Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва: Monika Linkyte — Stay Австралия: Voyager — Promise

Также по ссылке ты можешь слушать Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.

Кроме того, напоминаем, что есть еще много возможностей, где можно смотреть Евровидение 2023 онлайн.

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