Эффектно и ярко! Кто из представителей Украины выступил на сцене финала Евровидения-2023

Украинские мотивы и родные голоса в этом году звучат едва ли не громче всего на Евровидении. Особенно гостеприимным оказался финал песенного конкурса, где появилось сразу несколько представителей Украины за разные годы.

Кто из представителей Украины выступил на сцене финала Евровидения-2023

Сначала шоу финала Евровидения-2023 открыл прошлогодний победитель — группа Kalush Orchestra, поэтому миллионы снова спели в унисон любимую Стефанию.

Во время представления конкурсантов также выступили и другие представители Украины на Евровидении за разные годы.

После Kalush Orchestra на сцену группа Go_A, которая участвовала в песенном конкурсе в 2021 году и тоже успела полюбиться еврофанам своей композицией Шум, объединившей этномотивы и техно-музыку.

С родной сердцу мелодией продолжила выступление победительница Евровидения-2016 Джамала и снова порадовала поклонников конкурса своей триумфальной и одновременно чувственной песней 1944, рассказывающей о страшных трагедиях прошлого, которые необходимо помнить, чтобы избежать их в будущем.

Предпоследней на сцену вышла представительница Украины на конкурсе 2006 года — Тина Кароль, которая продемонстрировала, что хотя не очень изменилась снаружи, но мотивы в песнях своих не забывает осовременивать в соответствии со своим внутренним творческим ростом.

В конце, как главное украшение праздника, на сцену вышла легенда Евровидения — Верка Сердючка. Ее фанаты конкурса точно не забыли, ведь эту украинскую конкурсантку приглашают едва ли не чаще всего на ежегодные шоу.

Kalush Orchestra зажгли сцену Ливерпуля песней Стефания. Читай, как прошел перформанс Kalush Orchestra на открытии Евровидения 2023 года.

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