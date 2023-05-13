Эффектно и ярко! Кто из представителей Украины выступил на сцене финала Евровидения-2023

Украинские мотивы и родные голоса в этом году звучат едва ли не громче всего на Евровидении. Особенно гостеприимным оказался финал песенного конкурса, где появилось сразу несколько представителей Украины за разные годы.
Сначала шоу финала Евровидения-2023 открыл прошлогодний победитель — группа Kalush Orchestra, поэтому миллионы снова спели в унисон любимую Стефанию.
Во время представления конкурсантов также выступили и другие представители Украины на Евровидении за разные годы.
После Kalush Orchestra на сцену группа Go_A, которая участвовала в песенном конкурсе в 2021 году и тоже успела полюбиться еврофанам своей композицией Шум, объединившей этномотивы и техно-музыку.
A moment for Go_A, please!#Eurovision2023 pic.twitter.com/8UwLVRQBMh— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023
A moment for Go_A, please!#Eurovision2023 pic.twitter.com/8UwLVRQBMh
С родной сердцу мелодией продолжила выступление победительница Евровидения-2016 Джамала и снова порадовала поклонников конкурса своей триумфальной и одновременно чувственной песней 1944, рассказывающей о страшных трагедиях прошлого, которые необходимо помнить, чтобы избежать их в будущем.
Woweeee JAMALA! #Eurovision2023 pic.twitter.com/tQTyuEsj3s— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023
Woweeee JAMALA! #Eurovision2023 pic.twitter.com/tQTyuEsj3s
Предпоследней на сцену вышла представительница Украины на конкурсе 2006 года — Тина Кароль, которая продемонстрировала, что хотя не очень изменилась снаружи, но мотивы в песнях своих не забывает осовременивать в соответствии со своим внутренним творческим ростом.
STUNNING performance from Tina Karol! #Eurovision2023 pic.twitter.com/ZMQAjf7vwk— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023
STUNNING performance from Tina Karol! #Eurovision2023 pic.twitter.com/ZMQAjf7vwk
В конце, как главное украшение праздника, на сцену вышла легенда Евровидения — Верка Сердючка. Ее фанаты конкурса точно не забыли, ведь эту украинскую конкурсантку приглашают едва ли не чаще всего на ежегодные шоу.
OMG it’s VERKA! #Eurovision2023 pic.twitter.com/uUjpX37kBu— BBC Eurovision (@bbceurovision) May 13, 2023
OMG it’s VERKA! #Eurovision2023 pic.twitter.com/uUjpX37kBu
Kalush Orchestra зажгли сцену Ливерпуля песней Стефания. Читай, как прошел перформанс Kalush Orchestra на открытии Евровидения 2023 года.
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