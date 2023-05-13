Ефектно і яскраво! Хто із представників України виступив на сцені фіналу Євробачення-2023

Українські мотиви та рідні голоси цього року лунають чи не найгучніше на Євробаченні. Особливо гостинним виявився фінал пісенного конкурсу, де з’явилось одразу кілька представників України за різні роки.

Хто із представників України виступив на сцені фіналу Євробачення-2023

Спершу шоу фіналу Євробачення-2023 відкрив минулорічний переможець — гурт Kalush Orchestra, тож мільйони знову заспівали в унісон улюблену Стефанію.

Та під час представлення конкурсантів також виступили й інші представники України на Євробаченні за різні роки.

Після Kalush Orchestra на сцену гурт Go_A, який брав участь у пісенному конкурсі у 2021 році та теж встиг полюбитись єврофанам своєю композицією Шум, що поєднала етномотиви та техно-музику.

З рідною серцю мелодією продовжила виступ переможниця Євробачення-2016 Джамала та знову потішила шанувальників конкурсу своєю тріумфальною та водночас чуттєвою піснею 1944, яка розповідає про страшні трагедії минулого, які необхідно пам’ятати, аби уникнути їх у майбутньому.

Передостанньою на сцену вийшла представниця України на конкурсі 2006 року — Тіна Кароль, яка продемонструвала, що хоча ані трохи не змінилась зовні, але мотиви у піснях своїх не забуває осучаснювати відповідно до свого внутрішнього творчого зросту.

Наприкінці, ніби головна окраса свята, на сцену вийшла легенда Євробачення — Вєрка Сердючка. Її фанати конкурсу точно не забули, адже цю українську конкурсантку запрошують чи не найчастіше на щорічні шоу.

Kalush Orchestra запалили сцену Ліверпуля піснею Стефанія. Читай, як пройшов перформанс Kalush Orchestra на відкритті Євробачення 2023.

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