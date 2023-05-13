Шоу-біз

Стефанія знову запалила мільйонний зал! Перформанс Kalush Orchestra на відкритті Євробачення 2023

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Травня 2023, 23:13
Kalush Orchestra відкриття фіналу Євробачення

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