Стефанія знову запалила мільйонний зал! Перформанс Kalush Orchestra на відкритті Євробачення 2023

Торік гурт Kalush Orchestra став третім представником України, який здобув нам перемогу. Вже сьогодні вони феєрично відкрили фінал Євробачення 2023.

Kalush Orchestra запалили сцену Ліверпуля піснею Стефанія. Та цьогоріч пісня не змагалася за перемогу, а почесно відкривала Євробачення-2023.

Гурт підготував неймовірний номер. Почався виступ з кліпу, відзнятому в київському метро. Глядачі могли не лише послухати неймовірне аранжування пісні, а й побачити дивовижні спецефекти у графіці кліпу.

Також разом з артистами співали учасники минулорічного Євробачення, зокрема великобританець Сем Райдер. А от партію на фортепіано зіграли відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер та принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

По завершенню відео сцену оповила українська вишивана стрічка, яка залила простір червоним світлом. Так ефектно Kalush Orchestra з’явився на сцені й продемонстрував свій номер наживо.

Виступ гурту супроводжував оркестр, вбраний у військову форму, а також масштабний флешмоб та спецефекти, які створили неймовірну атмосферу виступу.

Світло рухалось в такт музиці, портрет Стефанії прикрасив головний екран сцени, а фінал виступу підсвітили вогні. Усе це запалило Ліверпуль та змусило тисячі глядачів у всьому світі рухатися в такт Стефанії.

Беззаперечно, Kalush Orchestra зміг феєрично відкрити фінал Євробачення 2023, та тільки-но пригадай, який фурор спричинила Юлія Саніна своїм виступом в першому півфіналі.