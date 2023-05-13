Стефания снова зажгла миллионный зал! Перформанс Kalush Orchestra на открытии Евровидения 2023

В прошлом году группа Kalush Orchestra стала третьим представителем Украины, который одержал нам победу. Уже сегодня они феерически открыли финал Евровидения 2023 года.

Kalush Orchestra зажгли сцену Ливерпуля песней Стефания. Но песня в этом году не соревновалась за победу, а почетно отрывала Евровидение-2023.

Группа подготовила невероятный номер. Началось выступление из клипа, отснятого в киевском метро. Зрители могли не только послушать невероятную аранжировку песни, а и увидеть удивительные спецэффекты в графике клипа.

Также вместе с артистами пели участники прошлогоднего Евровидения, в том числе великобританец Сэм Райдер. А вот партию на фортепиано сыграли известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

По завершению видео сцену окутала украинская вышитая лента, которая залила пространство красным светом. Так эффектно Kalush Orchestra появился на сцене и продемонстрировал свой номер вживую.

Выступление группы сопровождал оркестр, облаченный в военную форму, а также масштабный флешмоб и спецэффекты, создавшие невероятную атмосферу выступления.

Свет двигался в такт музыке, портрет Стефании украсил главный экран сцены, а финал выступления подсветили огни. Все это зажгло Ливерпуль и заставило тысячи зрителей по всему миру двигаться в такт Стефании.

Безусловно, Kalush Orchestra смог феерически открыть финал Евровидения 2023, и только вспомни, какой фурор произвела Юлия Санина своим выступлением в первом полуфинале.