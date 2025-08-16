Где сейчас участницы группы Виа Гра: кто тихо помогает войску, а кому дороже российские рубли

Время от времени у нас в голове появляются мысли: “А что там…? А куда делась та певица?” Мы начинаем удовлетворять интерес и искать их в соцсетях, чтобы увидеть, куда исчезли эти люди и чем вообще они сейчас живут. Важно и то, какую гражданскую позицию имеют звезды во время войны.

На днях мне вспомнилась когда-то популярная украинская группа ВИА Гра. За последнее, по крайней мере, десятилетие украинцы не так интересовались группой и участницами. Ведь, будем откровенны, золотые составы Виа Гры были очень и очень давно. Да еще и украинскую группу почти со старта разбавляли участницами из России.

Как оказалось, в мае 2025 года группа навсегда прекратила свое существование. Об этом сообщил продюсер и основатель Виа Гры Константин Меладзе. Так группа из трио женщин, откровенно певших о любви, просуществовала целых 25 лет.

А что с участницами Виа Гры сейчас? Какую позицию имеют украинки, когда-то входившие в группу? В материале расскажем, где сейчас Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Алена Винницкая и другие участницы-украинки.

Надежда Мейхер

Наверное, у многих из нас группа Виа Гра в первую очередь ассоциируется с Надеждой Мейхер-Грановской. Она ведь достаточно долго была в составе группы, и покинула его в 2011 году. А чем занимается певица с тех пор?

После 2011 Надежда Мейхер помогала формировать новый состав группы. Выступила продюсером состава с Эрикой Герцег, Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой. С 2015 года была ведущей на украинских телеканалах, участвовала в Танцах со звездами.

В 2014 году она заявляла, что надеется на мирное завершение войны, ведь россияне и украинцы — “братские народы”. В феврале 2022 года Надежда Мейхер полностью перешла на украинский и стала волонтерить.

Также Надежда дебютировала как оперная певица, стала дизайнером собственного бренда Meiher by Meiher.

Позже Мейхер исчезла из публичного пространства. Медиа сообщают, что в конце 2024 года она взяла фамилию мужа — российского бизнесмена Уржумцева. Преимущественно певица молчит о событиях в Украине. Публикации делает на нескольких языках: английском, украинском и русском.

Хотя в начале полномасштабной войны Надежда Мейхер дала понять, что имеет проукраинскую позицию, женщина не комментирует ничего и удалила все упоминания о войне в Украине. Фото для своего бренда она делает за границей, а где проживает сейчас — неизвестно.

Алена Винницкая

Алена Винницкая была участницей Виа Гры с 2000 по 2003 год. После этого она начала сольную карьеру. У Алены случилось творческое выгорание. Женщина пережила депрессию и лечилась в психиатрии. Позже ее можно было увидеть на телевидении, где она вела программы о звездах.

Алена Винницкая не имела проблем с определением своей гражданской позиции, так что еще в 2014 году популяризировала украинское и снималась в благотворительных кампаниях. Музыкальную карьеру Винницкая остановила в 2017 году.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алена Винницкая (@alena_vinnitskaya)

А после начала полномасштабной войны осталась в Киеве. Сейчас Алена Винницкая занимается психологической поддержкой ветеранов и не ведет соцсети. Муж Алены — Сергей Большой — служил в Добробате, а позже в ТРО. В армии он эвакуировал раненых.

Алена рассказывала, что война оставила ее без доходов и работы. Однако она понемногу воплощает то, о чем мечтала всегда — овладевает психологией и писательством.

Вера Брежнева

Участница “золотого состава” Виа Гры Вера Брежнева до полномасштабной войны жила и работала в России, ведь была замужем за Константином Меладзе. Однако время от времени ее видели в Киеве. В 2020 году она выпустила первую песню на украинском языке вместе с Монатиком.

После начала полномасштабной войны Вера уехала из РФ в Италию. Она осудила вторжение и первое время волонтерила, хотя когда-то говорила, что не считает себя украинской певицей. В 2023 году Брежнева рассталась с Меладзе. Всё время Брежнева ведет сольную карьеру.

Снималась в фильмах, разработала косметический бренд. Вера Брежнева живет в Европе, но появляется и в Украине. Свои соцсети ведет на украинском и английском языках. Периодически в видео общается на русском.

Ольга Романовская

Украинская певица, модель и ведущая Ольга Романовская принимала участие в группе Виа Гра в 2006-2007 годах. Долгие годы она не попадает в инфополе, потому что не ведет публичную деятельность. Живёт вместе с мужем за границей. О войне не упоминает.

Недавно Романовская опубликовала интересный пост. В нем она объяснила свою позицию относительно публичности, публикаций, отношения к ней людей, языка и Украины. Пост опубликован на русском.

Об Украине. В Николаеве, Одессе, частично в Киеве, живут моя мама, сестра с племянницей, другие родные, друзья. Мой единственный дом тоже в Одессе. Я люблю свою страну. Страну, не власть. И я знаю, что такое война, которая в стране 11 лет, а не 3 года, как некоторые говорят.

Далее Романовская пишет, что говорит по-русски, ведь думает на этом языке. А язык для нее — не политический маркер или оружие. Добавляет, что прекрасно владеет украинским и использует его там, где это нужно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Романовская Ольга (@romanovskaolga)

Санта Димопулос

Украинская певица и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос принимала участие в Виа Гре в 2011-2012 годах. До музыкальной карьеры в группе у Санты было много достижений — третье место на конкурсе Мисс Вселенная Украина, чемпионство мира по бодибилдингу и фитнесу, участие в Фабрике звезд.

После выхода из группы Санта трижды была замужем. Женщина воспитывает сына и дочь, но сын живет с отцом в Украине. Сейчас она развивает свой винтажный бутик, проводит ретриты. Живёт за границей.

Хотя в социальных сетях сначала делилась войной в Украине и осудила вторжение России, в прошлом году заявила, что не видит будущего в Украине. Соцсети ведет на трех языках: английском, украинском и русском.

Миша Романова и Анастасия Кожевникова

Участницы одного из последних составов Виа Гры Миша Романова и Анастасия Кожевникова сейчас обе живут в Украине и имеют проукраинскую позицию. Миша Романова продолжает сольную карьеру, в то время как Анастасия дает уроки вокала.

Миша Романова рассталась с экс-советником Зеленского Роднянским, и заявила, что ее сердце свободно. Миша живет в Украине и поет на украинском.

Анастасия Кожевникова в прошлом году вышла замуж, но поделилась, что не хочет бросать музыкальную карьеру. Девушка живет в Киеве и преподает вокал.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Кожевникова (@anastasiakozhevnikova)

Эрика Герцег

Украинская певица венгерского происхождения Эрика Герцег была в составе Виа Гры с 2013 по 2020 год. Тогда же начала сольную карьеру и уехала в Казахстан. Женщина сконцентрировалась на развитии, поэтому публикует только свое творчество. В Венгрии она стала тренером шоу Х-Фактор.

О войне на Украине Герцег не говорит. Соцсети также ведет по-венгерски, реже — по-русски.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Herceg Erika (@erikaherceg)

Собирая эту подборку мне показалось, будто я открыла старый шкаф и портал лет на 15 назад. Конечно, не все участницы Виа Гры, имеющие украинские корни, имеют и украинскую душу.

Но мы должны помнить, кто в трудные времена войны тихо помогает и потерял все, а кто выбрал молчание, русские рубли или кардинально другой путь.

Не так давно взялся объяснять свою позицию и Олег Винник. Он рассказал, почему не считает Украину домом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!